33歳のキャプテン遠藤航が日本代表メンバー入り！自身３度目のW杯へ！現在リハビリ中、怪我の回復状況に注目が集まる
日本サッカー協会が５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表。怪我でメンバー入りが危ぶまれた遠藤航も名を連ねた。現在33歳のキャプテンは、自身３度目のW杯となる。
リバプールに所属する遠藤は、２月に左足を負傷。手術を受け、現在は戦線復帰に向けてリハビリを続けるなか、『Liverpool Echo』は今月13日に「本格的なトレーニング復帰に近付いている」と報じていた。
W杯制覇を目指す森保ジャパンは、５月31日に行なわれるアイスランドとの壮行試合を経て、６月14日にオランダ、同21日にチュニジア、26日にスウェーデンと対戦。大黒柱である遠藤の怪我の回復状況に大きな注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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リバプールに所属する遠藤は、２月に左足を負傷。手術を受け、現在は戦線復帰に向けてリハビリを続けるなか、『Liverpool Echo』は今月13日に「本格的なトレーニング復帰に近付いている」と報じていた。
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