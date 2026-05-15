サッカーJ1の京都サンガF.C.は、者貴裁監督と双方合意の上、今シーズンをもって契約を解除することを発表しました。

者監督は京都府出身で、2021年からチームの指揮を執っています。チームは21年:J2で2位、22年:J1で16位、23年:J1で13位、24年:J1で14位、25年:J1で3位、26年:J1百年構想リーグWESTで現在9位です。

者監督はチームをJ1昇格へ導き、その後厳しい残留争いを経てJ1の舞台での戦いを継続させてきました。 昨シーズンはでクラブ史上最高の3位という成績を残しましたが、今シリーズについては「更なる高みへ導くため努力したが、目標を達成することができなかった。申し訳ありません」と、コメントしています。

退任については、「この決断に至っては多くの時間と思考が必要だった。クラブともたくさん話し合い、このクラブの未来の発展のため、また自分自身の現状を更にブラッシュアップするため、何ができるかたくさん悩み、考えた」と説明しています。

そして「思えば5年半前、故郷の街でまたサッカーに携われる。とても気持ちが高ぶりました。初めてサポーターの前で試合した開幕前の鳥取戦でたくさんの温かい拍手をもらい、とても感動したのをついこの前のように思い出します。」と故郷での活動を振り返りました。

「京都の街にサッカー文化を育むことを目標に監督をやってきました。たくさんの嬉しい思い出、悔しい思い出。今となっては全て自分の財産となりました。いつまでもサンガは心の中にあり、そして更にこれから監督として成長し、大きくなった京都出身の監督として皆さんの誇りになれるようこれからも頑張ります。」と心境を明かしました。

選手やフロントスタッフ、アカデミーの指導者、さらに日々の業務を支えたスタッフに対して、「関係する全ての人にお礼を言いたい。もっと選手の心を動かす監督になれるよう突き進んでいく」と感謝と決意を述べています。

者監督が指揮を執る試合は残り4試合となります。「自分にとって最後の試合となるが、皆様の記憶に残る試合にしたい。最後まで最高の応援で選手たちをサポートしてあげてください」と、サポーターへ呼びかけています。

■者貴裁（チョウ・キジェ）監督 57歳

指導歴：

2000年 川崎フロンターレ トップチームアシスタントコーチ

2001年～2003年 川崎フロンターレ U-15監督

2004年 セレッソ大阪 トップチームヘッドコーチ

2005年 湘南ベルマーレ U-15監督

2006年～2008年 湘南ベルマーレ U-18監督

2009年～2011年 湘南ベルマーレ トップチームヘッドコーチ

2012年～2019年10月 湘南ベルマーレ トップチーム監督

2020年3月～ 流通経済大学サッカー部 コーチ

2021年～ 京都サンガF.C. トップチーム監督