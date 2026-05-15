サバンナ・高橋茂雄が、サウナでゲストとトークを繰り広げるＴＯＫＹＯ ＭＸの「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜・後６時）の１６日放送に、アイドルで大食いタレントの“もえあず”こと、もえのあずきがゲスト出演する。

東京・北区の銭湯「十條湯」のサウナでは、大食いタレントならではの体調管理の話に。もえのは毎年、人間ドックを受診しており、結果は「めっちゃいい。Ａ判定とかばっかりです。胃カメラもめっちゃきれいですねって言われます」と健康そのものであるという。

また、「人生でととのった瞬間」というサウナならではのトークも展開。「モーニング娘。」などのプロデュースで知られる、つんく♂が企画した大食い大会で優勝し「お前神や！ 本家（の大食い番組）に出た方がいい」と言われたことで、大食いタレントの道が”ととのった”ことを明かす。また、大食いタレントとしての仕事が増えることで本来のアイドル活動ができなくなり、悩んでいた時に、つんく♂から掛けられた「人生が”ととのった”言葉」を紹介する。

高橋は、お笑いタレントの中山功太が配信番組で語ったトークをきっかけに「いじめ騒動」が浮上。１４日に曜日レギュラーをつとめる日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・前９時）に生出演し、中山と和解したことを強調していた。