日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。２４年パリ五輪主力ボランチのＭＦ藤田譲瑠チマ（２４）は選外となった。昨年Ａ代表の全試合に招集されるも、欧州トップリーグで活躍する選手が多数そろうボランチ枠から漏れた形となった。

今年３月の国際親善試合、スコットランド戦ではＭＦ田中碧とのダブルボランチで先発出場した。ドイツ１部ザンクトパウリで主力を張る自信からか、思い切りの良さが出たプレーをみせた。パリ五輪世代の中心選手はこれまで継続して招集されていたが、なかなか出場機会が訪れず、出場試合でも持ち味を出せていなかったが、ポテンシャルの高さを発揮した試合だった。

所属クラブの独１部・ザンクトパウリでは２５年６月の加入後、レギュラーに定着。今季ここまで３０試合以上に出場し、２月には移籍後初ゴールも決め「自信はついたと思う」と胸を張っていた。カタール大会後に台頭した若手ボランチの夢舞台は、４年後以降となった。

初の優勝を目指す森保ジャパンは３１日にアイスランドと最後の親善試合を行う。１次リーグでは来月１４日にオランダ、２０日にチュニジア、２５日にスウェーデンと対戦する。