日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。直前に負傷した２大会連続出場を目指したＭＦ三笘薫（ブライトン）は落選となり、日本代表に激震が走った。

三笘は現地９日に行われた英プレミアリーグ・ウルバーハンプトン戦で左太もも裏を負傷。自らプレー続行の断念をベンチに伝え、足を引きずりながらピッチを後にしていた。肉離れとみられ、状態が懸念された中、大会中の復帰は難しいという判断となった。

２２年カタール大会では全４試合に出場。１次リーグのスペイン戦では「三笘の１ミリ」として語り継がれる伝説のアシストをマークし、強豪撃破に貢献。３月の英国遠征では左シャドーの位置で先発し、イングランドから決勝点を奪うなど活躍した。

「戦術・三笘」とも言われる圧倒的な個人能力の高さを持つ選手の不在は、森保ジャパンにとって大きな痛手。三笘自身も、カタールＷ杯の決勝トーナメント１回戦クロアチア戦のＰＫ戦でキックを失敗し、涙ながらに「チームを勝たせる存在になりたい。Ｗ杯で活躍出来る選手、ベスト８に導ける選手が良い選手」と自身が目標とする将来像を見定めていたが、直前の負傷により２大会連続選出はならなかった。

◆三笘 薫（みとま・かおる）１９９７年５月２０日、神奈川・川崎市生まれ。２８歳。さぎぬまＳＣから川崎の下部組織、筑波大を経て２０２０年にＪ１川崎入り。２１年８月にブライトンに完全移籍し、１年間のベルギー１部サンジロワーズへの期限付き移籍を経て２２〜２３年シーズンからブライトンでプレー。２１年東京五輪、２２年カタールＷ杯出場。代表通算３１試合９得点。１７８センチ、７３キロ。既婚。