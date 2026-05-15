【CX-18 ランダムブースター ブラキオウィップセレクト】 6月13日 発売予定 価格：1個1,600円

タカラトミーは、玩具「CX-18 ランダムブースター ブラキオウィップセレクト」を6月13日に発売する。価格は1個1,600円。

本製品は、3色の「ブラキオウィップOW5-70Nr」の中からいずれか1個が封入されているランダムブースター。

「ブラキオウィップOW5-70Nr」は、分厚く円形かつ外重心にカスタムしたブレードとスタミナロスを防ぐビットにより、高い持久性能を発揮するスタミナタイプのベイブレードとなっている。

「CX-18 ランダムブースター ブラキオウィップセレクト」

種類：全3種（ランダム）

(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO

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