「ベイブレードX」より「CX-18 ランダムブースター ブラキオウィップセレクト」が6月13日発売！高い持久性能を発揮するスタミナタイプのベイブレードが収録
【CX-18 ランダムブースター ブラキオウィップセレクト】 6月13日 発売予定 価格：1個1,600円
(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO
タカラトミーは、玩具「CX-18 ランダムブースター ブラキオウィップセレクト」を6月13日に発売する。価格は1個1,600円。
本製品は、3色の「ブラキオウィップOW5-70Nr」の中からいずれか1個が封入されているランダムブースター。
「ブラキオウィップOW5-70Nr」は、分厚く円形かつ外重心にカスタムしたブレードとスタミナロスを防ぐビットにより、高い持久性能を発揮するスタミナタイプのベイブレードとなっている。
「CX-18 ランダムブースター ブラキオウィップセレクト」種類：全3種（ランダム）
(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO
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