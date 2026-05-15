日本サッカー協会は１５日、都内で６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯のメンバー２６人を発表した。５月３１日にＭＵＦＧ国立でアイスランドと最後の親善試合を行い、１次リーグでは１４日（同１５日）にオランダ、２０日（同２１日）にチュニジア、２５日（同２６日）にスウェーデンと対戦する。

北中米Ｗ杯の日本代表メンバーに、ドイツ・ウォルフスブルクのＦＷ塩貝健人（２１）が選出された。Ｗ杯への選出は今大会が初。日本代表では史上最少となる通算キャップ数１試合でのＷ杯選出になった【注】。

異色のキャリアを歩んできた。慶大１年時の２４年１月に横浜ＦＭに特別指定選手として登録され、同年４月のＧ大阪戦でＪ１デビューを果すが、同年８月に横浜ＦＭとの特別指定選手登録を解除し、オランダ１部ＮＥＣへ完全移籍。慶大も休学し、欧州の地へ渡った。

１年目から２５試合４得点と結果を残すと、今季はよりスケールアップ。先発出場は１試合ながら、１２試合で７得点を奪い、昨年１１月から１２月末までは７戦５発とゴールを量産した。活躍が目に留まり、今年１月に現在のウォルフスブルクへ完全移籍し、３月の英国遠征で日本代表に初選出された。

Ａ代表デビューとなったスコットランド戦では早速アシストを記録。野心を燃やすロサンゼルス五輪世代のストライカーが、逆転でＷ杯のメンバー入りを果たした。１８歳での代表初キャップから４か月後の９８年フランスＷ杯で、アルゼンチンからゴールを決めた元イングランド代表ＦＷマイケル・オーウェン氏のように、日本の“ワンダーボーイ”として森保ジャパンのジョーカーになる。

【注】１９９８年フランス大会では、同年５月７日のメンバー発表時に小野伸二、伊東輝悦がともにＡ代表通算１試合の出場で選出された。ただ、この時点では登録メンバーの２２人を上回る２５人が選出されており、同６月２日に直前合宿が行われたスイス・ニヨンで、岡田武史監督が「外れるのは市川、カズ、三浦カズ、それから、北澤。３選手です」と発表し、本大会のメンバーが決まった。小野、伊東は５月７日のメンバー発表後の試合にそれぞれ出場しており、６月２日の時点では通算キャップ数２試合になった。

◆塩貝 健人（しおがい・けんと）２００５年３月２６日、東京都出身。２１歳。バディＳＣ江東、横浜ＦＣジュニアユース、国学院久我山高を経て、２３年に慶大に進学。２４年１月に大学１年次ながら横浜Ｍの特別指定選手として登録されたが、同８月に解除し、慶大を休学してオランダ・ＮＥＣに完全移籍。今年１月にドイツ１部ウォルフスブルクへ加入。１８０センチ、７７キロ。利き足は右。