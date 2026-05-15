日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の日本代表メンバーを発表し、左膝前十字じん帯を断裂していたフランス１部モナコＭＦ南野拓実は選出されず、２大会連続出場はならなかった。

南野は昨年１２月２１日、フランス杯のオセール戦で前半３６分に負傷。ボールを奪い返そうとした際に左膝を痛め、担架で運び出された。左膝前十字じん帯と診断された。全治は明らかにされていなかったが、３月下旬には自身のＳＮＳを更新し、リハビリ中の写真とともに「より強くなって戻ってきたいと思います。沢山のメッセージありがとうございます」と前向きなコメントを残した。

森保ジャパン最多７０試合出場を誇り、時にはキャプテンマークを巻くなど、重要な役割を担ってきたキーマン。攻撃はもちろん、献身的な守備でも大きな役割を果たしてきた。１０番を背負った２２年カタールＷ杯では、ベスト１６のクロアチア戦でＰＫ戦１番手キッカーを務めたが失敗。チームが敗退したこともあり、北中米Ｗ杯へ向けて強いリベンジへの思いを抱いていた。

◆南野 拓実（みなみの・たくみ）１９９５年１月１６日、大阪・泉佐野市生まれ。３１歳。２０１３年、Ｃ大阪の下部組織からトップチーム昇格。同年、Ｊリーグベストヤングプレーヤー賞受賞。１５年１月、オーストリア１部ザルツブルクへ完全移籍。２０年１月、英プレミアリーグ・リバプールへ完全移籍。２１年２月、同・サウサンプトンに期限付き移籍し、同６月にリバプール復帰。２２年夏、モナコへ完全移籍。１６年リオ五輪、２２年カタールＷ杯出場。日本代表通算７３試合出２６得点。１７２センチ、６８キロ。利き足は右。