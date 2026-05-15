日本サッカー協会は１５日、都内で北中米Ｗ杯のメンバー発表会見を行った。前回２２年カタールＷ杯の主力、ＭＦ守田英正（３１）の名前が呼ばれることはなかった。２５年３月以来、約１年２か月ぶりの代表復帰、そして２大会連続のＷ杯出場を期待する声もあったが、土壇場での「返り咲き」はならなかった。

守田は２２年カタールＷ杯において、ドイツ、スペインを撃破してのベスト１６進出に不可欠な存在として貢献。ピッチ上の状況を瞬時に読み取り、味方を生かす頭脳的なプレーは、チームメートや森保監督からも絶大な信頼を寄せられてきた。しかし２５年３月の招集を最後に、負傷などの影響もあって１年以上にわたり代表の舞台から遠ざかっていた。

その間、ボランチの勢力図は変化。遠藤航、田中碧に加え、佐野海舟や藤田譲瑠チマら若手の急速な台頭、さらには鎌田大地のコンバートによる攻撃的ボランチの確立。層の厚さを増した中盤において、ブランクは重くのしかかった。今年３月の英国遠征でも、所属クラブで主力として稼働しながらメンバー外となり、その立ち位置の危うさが懸念されていた。

所属のスポルティングでは、欧州ＣＬベスト８進出に貢献。３月以降は１得点３アシストと数字も残し、コンディションの良さをアピールし続けてきた。しかし、激戦区となったボランチ争いにおいて、涙を飲むことになった。

◆守田 英正（もりた・ひでまさ）１９９５年５月１０日、大阪・高槻市生まれ。３１歳。金光大阪高から流通経大に進学。１８年に川崎加入。２１年１月にポルトガル１部サンタクララに移籍し、２２年７月からスポルティング所属。日本代表は１８年９月に代表デビュー。右利き。１７７センチ、７４キロ。