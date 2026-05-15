日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。森保一監督自ら名前を呼び上げた。初の優勝を目指す森保ジャパンは３１日にアイスランドと最後の親善試合を行う。１次リーグでは来月１４日にオランダ、２０日にチュニジア、２５日にスウェーデンと対戦する。

日本の背番号１０、ＭＦ堂安律（２７）が２大会連続のメンバー入りを果たした。４年間はケガ以外で代表招集を外れるがことなく、森保ジャパンの中心選手として活躍し続けてきた２７歳。右シャドー、右ウィングバックの１番手として、日本を歓喜へ導く。

前回大会は過去にＭＦ稲本、本田、乾に続く史上４人目となる１大会２ゴール。大会前はＭＦ伊東純也のサブという立場で、出場機会は全く保障されていなかった。しかしドイツ戦で途中出場から貴重な同点ゴールを決めると、スペイン戦でも再び途中出場から強烈なミドルシュート。ともに格上を追いかけるという苦しい場面で、チームを救うゴールだった。

カタール大会後、独・フライブルクでレギュラーに定着。２０２４―２５シーズンはリーグ戦全試合に出場し、１０得点を記録。昨年８月には独の名門、フランクフルトへステップアップを果たした。

先月１７日にはＷ杯へ向けて「全力で勝ちにいきます」と意気込みを語っていた堂安。背番号１０が、日本を史上最高の景色へ導く。