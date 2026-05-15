日本国籍を捨てて韓国人になった歌手、東京・秋葉原で“交番行き”の大ピンチ…「人生終わった」

歌手カンナムが、日本旅行中に財布を紛失し、パニックに陥った。

5月14日、YouTubeチャンネル「Kangnami」に公開された動画には、東京・秋葉原で財布を探し出すために奮闘するカンナムの姿が収められている。

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カンナムは「財布を探し始めて30分が経った」と焦燥感を隠せない様子を見せた。しかし、いくら待っても良い知らせは届かず、カンナムは「お願いだから見つかってくれ」と祈るように呟き続けた。

その財布は、ただの財布ではなかった。カンナムは「ただの財布じゃない。（妻の）サンファが初めて買ってくれた財布なんだ」と明かし、「それを失くしてしまって、死んでしまいそうだ 」と心境を吐露。妻イ・サンファとの大切な思い出が詰まった品だけに、大きなショックを受ける様子が映し出された。実際に紛失が確実になると、カンナムは「人生終わった」と叫び、深いため息をついた。

（画像＝YouTubeチャンネル「Kangnami」）

その後、スタッフと共に本格的な捜索を開始したカンナムは、歩いてきた道を忠実に辿り、紛失したと思われる場所を一つずつ確認した。ついには交番を訪れて遺失物の確認を求めたが、届け出の中に該当する財布はなかった。警察官から正式な遺失物届の提出を案内されると、カンナムはうつろな表情で「家にあったらいいのに…」 と漏らし、切なさを誘った。

何よりもイ・サンファからの初めてのプレゼントという背景に、動画を見たファンも心を痛めていた。ネット上では「お金より思い出が詰まっているから胸が痛む」「サンファさんからのプレゼントだからこそメンタルが崩れた」「見つかってほしい」「カンナムの表情が本当に深刻だ」といった、応援と共感の声が多数寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。