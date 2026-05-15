日本サッカー協会は１５日、都内で会見し、６月の北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。ＭＦ中村敬斗（２５）＝Ｓランス＝はＷ杯初選出となった。

中村は前回２２年カタールＷ杯後の２３年３月ウルグアイ戦で代表デビュー。以降は左サイドでの卓越したテクニックとドリブル、高いシュート精度を武器に森保ジャパンの常連となっていた。昨年１０月には、歴史的金星を奪ったブラジル戦（３〇２）で、右クロスからチームを勢いづける右足ボレーでの同点弾。敵将・アンチェロッティ監督に「日本は強い」と言わしめた。

今季はフランス２部のＳランスで戦っているが、日本代表・森保一監督はシーズン前に「２部にいたとしても、国際舞台で活躍できるというパフォーマンスを自チームで見せてくれれば、代表の舞台にはつながる」と言及。その言葉通り、今月１０日のリーグ最終節・ポー戦で衝撃の１試合４ゴール。リーグ戦通算１４ゴールのハイパフォーマンスを示し、自身初のＷ杯を前に好調を維持したままシーズンを締めくくり、代表発表を待っていた。

◆中村 敬斗（なかむら・けいと）２０００年７月２８日、千葉県生まれ。２５歳。柏ジュニア―三菱養和ＳＣを経て、１７年１２月に高校２年生でＧ大阪と契約。１８年開幕戦でＪ１デビュー。１９年夏にはオランダ１部トウェンテに期限付き移籍。ベルギー１部シントトロイデン、オーストリア２部ジュニアーズ、同国１部ＬＡＳＫを経て、２３年夏にフランス１部Ｓランスに完全移籍。フル代表デビューは２３年３月のウルグアイ戦。１８０センチ、７３キロ。