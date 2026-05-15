日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。ＭＦ久保建英（２４）＝Ｒソシエダード＝は、「日本の顔」として自身２大会連続のＷ杯に臨む。１４日もＲソシエダード（スペイン）の一員として、敵地ジローナ戦の後半１２分までプレー。最後の最後までアピールを続けて代表発表を待っていた。

第２次森保ジャパンでは２３年３月の最初の活動から、昨年１１月まで唯一の招集“皆勤賞”。今年３月の英国遠征はケガで招集外だったが、３９試合のうち２６戦出場で６得点１６アシストをマークし、ＭＦ伊東純也の６得点１６アシストと並んで、得点関与数はトップ。２４年９月のＷ杯アジア最終予選の初戦の前には「出た試合でしっかり結果を出す。このまま今の立場を崩さずに、（北中米Ｗ杯まで）中心選手としてチームを引っ張っていきたい」と話していた通り、この４年間で名実ともに代表の中心選手となった。

前回大会の悔しさも晴らす。２２年カタールＷ杯はチーム最年少の２１歳で選出され、１次リーグ（Ｌ）では初戦のドイツ戦、第３戦のスペイン戦で先発出場するも、いずれも前半の４５分だけで途中交代。さらに１次Ｌを終えた直後に発熱し、決勝トーナメント１回戦のクロアチア戦を欠場。３９度近い高熱に見舞われたためホテル隔離となり、チームがＰＫ戦で１６強敗退が決まった瞬間はピッチではなく、自室のテレビで見届ける悔しさを味わった。

ただ、思うようなプレーを出来なかったあの時の経験や代表で過ごしてきた時間は、久保を変えた。Ｗ杯出場権を獲得した２５年３月のバーレーン戦の試合後には「年月が進むにつれて、年上の代表選手に選手としての誇りや色々なことを教わって、人間として成長できた」と話したように、日の丸を背負った戦いの久保は、代表の勝利を最優先に戦う男になった。

２度目のＷ杯は、名実ともに日本代表の中心選手として迎える。日の丸を背負って成長を続けてきた日本の至宝が、日本初のベスト８、そして、Ｗ杯優勝という夢をかなえる戦いに挑む。（後藤 亮太）

◆久保建英（くぼ・たけふさ）２００１年６月４日、神奈川・川崎市生まれ。２４歳。小学３年から川崎Ｕ―１０でプレーし、１１年夏にバルセロナ入り。１５年にＦＣ東京Ｕ―１５むさしに入団し、１７年にトップチームに２種登録。１８年の横浜ＦＭへの期限付き移籍を経て１９年にＲマドリードへ。マジョルカ、ビリャレアル、ヘタフェへのレンタル移籍を経験し、２２年にＲソシエダードに完全移籍。２１年東京五輪、２２年カタールＷ杯出場。代表通算４８試合７得点。１７３センチ、６４キロ。左利き。