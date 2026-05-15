日本サッカー協会は１５日、都内で６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯のメンバー２６人を発表。ドイツ１部フライブルクのＭＦ鈴木唯人（２４）が選ばれた。３日のウォルフスブルク戦で右鎖骨を骨折し手術を受けたが、森保一監督は復帰の可能性を信じての選出となった。

市船橋高（千葉）から２０年に清水へ入団すると、プロ１年目から３０試合に出場し、早くから頭角を現した。フランス・ストラスブールへの期限付き移籍を経て、２３年８月にデンマーク・ブレンビーへ移籍。ブレンビーでの２年間で２１得点をマークし、今季からフライブルクに移籍すると、欧州５大リーグ初挑戦ながら出場機会を確保し、公式戦９得点７アシストの充実したシーズンを過ごした。

しかし、３日のウォルフスブルク戦で相手選手からのタックルを受けて右肩付近を負傷。そのままピッチを後にし、翌日にはクラブから右鎖骨骨折の診断と手術を受けたことが発表された。

Ｗ杯のメンバー入りは厳しいかと思われたが、森保一監督は６日に「戻れる可能性もある」と選出の可能性を示唆。この日の会見で鈴木唯の名前が読み上げられた。左シャドーはけが人の続出で層が薄くなっているが、武器のドリブルだけでなく得点力も向上した２４歳の実力に賭けた。

◆鈴木 唯人（すずき・ゆいと）２００１年１０月２５日、神奈川・葉山町生まれ。２４歳。市船橋高（千葉）から２０年に清水入りし、プロ１年目に３０試合出場。２３年１月にフランス１部ストラスブールに期限付き移籍し、同年８月にデンマーク１部ブレンビーに完全移籍。今季からドイツ１部フライブルクでプレー。右利き。１７５センチ、７１キロ。