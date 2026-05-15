日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。ＤＦ谷口彰悟（３４）＝シントトロイデン＝が２大会連続のメンバー入りを果たした。前回大会後から代表では不動の３バックの中央として君臨。堂々たる選出となった。

前回大会は１次リーグ・スペイン戦、決勝トーナメント１回戦のクロアチア戦に出場。大会期間中に４バックから３バックに戦術を変更した際、谷口は安定したプレーを続けチームを支えた。当時は川崎に所属していたが、大会後に３１歳でカタールのアル・ラーヤンＳＣに移籍で海外初挑戦。２４年７月にはベルギー・シントトロイデンに移籍し、欧州へステップアップを果たした。

谷口にとってＷ杯は「自分のサッカー人生を変えた大会」と語る。「（前回は）小さい時から夢見ていた大会に、参加できてピッチにも立てて、もちろん楽しかったですが、最終的に負けてしまってすごく悔しかった。この気持ちはもうこの大会でしか味わえないんだろうなと、実際に参加することでものすごく感じ、僕の中では、目指せるのであれば、次も目指したいという思いになった。前回大会で、もしかしたら最後だろうなという思いもあったのですが、でもそれがガラっと変わって、目指せるのであれば目指したい、もう一回ピッチに立ちたいという思いが強くなった大会だった」と思いをこめた。

昨年６月にはモデルの泉里香と結婚を発表。キャプテンシーあふれる最終ラインの統率者が、日本を最高の景色へ導く。

初の優勝を目指す森保ジャパンは３１日にアイスランドと最後の親善試合を行う。１次リーグでは来月１４日にオランダ、２０日にチュニジア、２５日にスウェーデンと対戦する。