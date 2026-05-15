日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。森保一監督自ら名前を呼び上げた。初の優勝を目指す森保ジャパンは３１日にアイスランドと最後の親善試合を行う。１次リーグでは来月１４日にオランダ、２０日にチュニジア、２５日にスウェーデンと対戦する。

ＤＦ板倉滉（２９）が２大会連続のメンバー入りを果たした。前回大会は主力センターバックとして、１次リーグ全試合先発出場でスペイン、ドイツ撃破に貢献。アジア最終予選も８戦に先発した。今季はケガに悩まされ昨年１０月に不参加となって以降、半年以上も代表を離れたが、森保一監督は実力者である板倉をメンバーに入れた。

昨年８月には独・ボルシアＭＧからオランダの名門・アヤックスに移籍。欠場が続いていたが、４月１１日のヘラクレス戦でリーグ戦復帰を果たし「やっと一つステップを踏めた」とうなずくと、今月２日のＰＳＶ戦では復帰後最長となる後半３８分までアンカーとしてプレー。発表を前にコンディションを上げてきていた。森保一監督（５７）は復帰を「まずはプレーしてくれることが一番」と安どし、「アヤックスの試合を見て、（板倉のボランチ起用も）オプションでできるなと感じ、見ていた」と戦いの幅が広がることを喜んでいだ。

悲願の初優勝へ、長期間にわたって欧州最前線で力を積んできた板倉がチームを引っ張っていく。