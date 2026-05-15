日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。けがが懸念されたＤＦ冨安健洋（アヤックス）は２６人枠に滑り込んだ。３月の英国遠征は辞退となっていたため、代表活動参加は２４年６月のＷ杯アジア２次予選以来となる。

冨安は３月１４日にスパルタ戦で６６４日ぶりの公式戦先発。以降も復帰と離脱を繰り返している状況だが「（時間限定の）ピンポイントでも、我々の戦力になり得る状態だと見極めた時は招集したい」とコメントしていた森保一監督が“ゴーサイン”を出した。

唯一無二の能力を持つ冨安の起用法には、注目が集まる。先発を争う立ち位置の選手としてカウントするのか、あるいは守備のスーパーサブとして、試合終盤のピッチの強化役を担うのか。起用ポジションを含め、本人のコンディションをにらみながら、チームにとっての最善策を吟味していくことになるだろう。

世界基準のポテンシャルを持ち、センターバックとサイドバックの両方を高水準でこなす冨安の復帰により、チームの戦い方のオプションが増えることは確実。２５年７月のアーセナル退団後に約５か月間の無所属期間も経験した絶対的主力が、再び日の丸のユニホームに袖を通す。

◆冨安 健洋（とみやす・たけひろ）１９９８年１１月５日、福岡市博多区出身。２７歳。中学から福岡の下部組織で育ち、高３の１６年にトップ昇格。１８年１月にベルギー１部シントトロイデン、１９年７月にイタリア１部ボローニャへ移籍し、２１年８月にアーセナル加入。２５年７月の契約解除で無所属となり、同年１２月にアヤックス入り。２１年東京五輪、２２年カタールＷ杯出場。代表通算４２試合１得点。１８７センチ、８４キロ。右利き。