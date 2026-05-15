日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表し、フランス１部ルアーブルのＤＦ瀬古歩夢が初選出された。

瀬古は１月の同リーグ・ランス戦で肋骨（ろっこつ）を負傷し離脱。Ｗ杯初選出に黄信号かと心配されたが、その後、戦線復帰した。３月には森保ジャパンの国際親善試合に招集され、スコットランド戦（グラスゴー）では３バックの右で先発。イングランド戦（ロンドン）には同じく左で途中出場し奮闘した。

下部組織から育ったＣ大阪では、１０代からトップチームのセンターバックを任された瀬古。２２年にスイス１部グラスホッパーへ完全移籍して以降、欧州でゴール前などの対人や技術を磨き続けてきた。Ｃ大阪時代から積み重ねてきた努力を実らせ、Ｗ杯の大舞台で季節外れの桜を咲かせてみせる。

◆瀬古 歩夢（せこ・あゆむ）２０００年６月７日、大阪市生まれ。２５歳。中泉尾ＪＳＣから１０年、Ｃ大阪Ｕ―１２入団。１７年５月、ルヴァン杯・神戸戦でクラブ最年少記録（カップ戦）更新の１６歳１１か月でトップチームデビュー。１９年、Ｕ―２０Ｗ杯出場。２１年夏、東京五輪代表選出。２２年１月、スイス１部グラスホッパー移籍。２３年３月、ウルグアイ戦で日本代表デビュー。２５年７月、ルアーブル移籍。日本代表１３試合出場０得点。１８６センチ、８１キロ。利き足は右。