日本サッカー協会は１５日、都内で６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯のメンバー２６人を発表。ＭＦ伊東純也（ゲンク）が選出された。前回の２２年カタール大会に続き２度目のＷ杯で、今大会も主力としての活躍が期待されている。

紆余（うよ）曲折を経て、２度目のＷ杯の切符をつかんだ。２４年１〜２月のアジア杯のさなか、一部週刊誌により自身の準強制性交致傷の疑いが浮上し、大会中に無念の離脱。以降、日本代表の活動から離れる時期が続いたが、招集外の間も森保一監督と連絡を取り合った。不起訴となり同年９月に代表活動へ復帰。再び森保ジャパンの主力として右サイドを支え続けた。

第２次森保ジャパンでは６得点１６アシストを記録しており、ＭＦ久保建英（６得点１６アシスト）に並んで得点関与数でトップタイ。昨年１０月のブラジル戦では２アシストで歴史的大逆転勝利（３〇２）の立役者となり、３月の英国遠征でも日本代表のＷ杯イヤー初得点を決めた。今年で３３歳だが、自慢の快足はまだまだ健在。北中米の地で韋駄天（いだてん）が右サイドを切り裂く。

◆伊東 純也（いとう・じゅんや）１９９３年３月９日、神奈川・横須賀市生まれ。３３歳。逗葉高から神奈川大に進み、２０１５年に当時Ｊ１の甲府入り。翌年、柏に完全移籍。１８〜１９年シーズンからベルギー１部ゲンクでプレー。２２年７月にフランス１部Ｓランスへ移籍し、今季から古巣に復帰。１７年１２月にＡ代表デビューし６８試合出場。１７７センチ、６８キロ。右利き。