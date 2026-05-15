日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。森保一監督自ら名前を呼び上げた。初の優勝を目指す森保ジャパンは３１日にアイスランドと最後の親善試合を行う。１次リーグでは来月１４日にオランダ、２０日にチュニジア、２５日にスウェーデンと対戦する。

ＧＫは早川友基（２７）＝鹿島＝、大迫敬介（２６）＝広島、鈴木彩艶（ざいおん、２３）＝パルマ＝の３人が選ばれた。いずれもＷ杯のメンバー入りは初めてで、０２年日韓大会（川口能活、楢崎正剛、曽ヶ端準）以来のＧＫ３人全員が２０代とフレッシュなメンバー構成となった。

正ＧＫ候補の鈴木は２４年１月のアジア杯からレギュラーに定着。昨年１１月に所属クラブの試合で左手骨折のアクシデントがあったが、３月の英国遠征で復帰。安定したプレーをみせた。

大迫は１９年にＡ代表初招集を経験すると、２１年には東京五輪の世代別代表にも選出。昨年は天皇杯準決勝出場のためメンバーを外れた１１月の国際親善試合期間以外は全て招集された。

早川は昨年７月の東アジア選手権で初招集されると、１１月の国際親善試合では、ケガで離脱した鈴木、所属クラブの試合を優先した大迫に代わってピッチに立つと、ガーナ戦、ボリビア戦と２試合連続完封。昨年のＪリーグＭＶＰが、１年で一気に評価を上げてＷ杯メンバーの切符を勝ち取った形となった。