◇ドイツ1部 フライブルク1―1ウォルフスブルク（2026年5月3日）

日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。今月に右鎖骨を骨折したMF鈴木唯人（24＝フライブルク）がメンバー入りを果たした。

今季加入したフライブルクで公式戦41試合に出場して9得点5アシストと活躍していた鈴木唯は、3日のウォルフスブルク戦で右鎖骨を骨折。手術を受け、地元誌キッカーはW杯北中米大会出場は「極めて困難」「W杯の夢が絶たれた可能性が高い」と報じていた。

それでも鈴木唯は4日に自身のSNSで「大丈夫！やるよ！！」と力強く宣言。日本代表の森保監督は6日に「経過を見て、その先の見通しを立てた上でドクターに判断してもらい、プレーできるのであれば選考のテーブルに乗せる。（W杯に）戻れる可能性もあるということで、素早く手術していただいた」と説明していた。

◇鈴木 唯人（すずき・ゆいと）2001年（平13）10月25日生まれ、神奈川県葉山町出身の24歳。市船橋を経て20年に清水加入。23年1月にフランス1部ストラスブールに期限付き移籍。同8月にデンマーク1部ブレンビーに4年契約で完全移籍。昨年5月にはフライブルクに加入、今季は公式戦41戦9得点。24年6月ミャンマー戦で日本代表デビュー、3月の英国遠征は2試合に出場、国際Aマッチ通算6戦出場。1メートル75、71キロ。利き足は右。