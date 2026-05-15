日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。 国際Aマッチ出場3試合のFW後藤啓介（20＝シントトロイデン）がメンバー入りを果たした。

FW上田綺世（フェイエノールト）、FW町野修斗（ボルシアMG）、FW小川航基（NECナイメヘン）らが集う激戦区の1トップで見事にメンバー入りを果たした。

昨年11月の国際親善試合ガーナ戦で代表デビューしたばかり。シントトロイデンで今季2桁得点を挙げたアピールが実り、日本代表FWとしては最年少でW杯切符をつかんだ。

森保監督は20歳の大型FWの選出の理由について「この1シーズンを見ただけでもかなり成長している。成長曲線を見た時に大会期間中もさらに成長してチームの力になってくれるのかなという期待を込めた」と明かした。

◇後藤 啓介（ごとう・けいすけ）2005年（平17）6月3日生まれ、静岡県出身の20歳。磐田でトップ昇格した23年のJ2開幕戦で2得点し、クラブ最年少記録を25年ぶりに更新。24年1月にアンデルレヒトに期限付き移籍し、同12月に完全移籍。25年8月にシントトロイデンに期限付き移籍。日本代表にはU―15から各年代で選出。1メートル91、78キロ。利き足は右。