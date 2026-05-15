日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。24年6月のW杯アジア2次予選シリア戦以来国際Aマッチから遠ざかっているDF冨安健洋（27＝アヤックス）がメンバー入りを果たした。

25年2月に右膝を手術した冨安は、7月に2021年夏から所属していたアーセナルとの契約を解除。無所属でリハビリを続け、12月16日にアヤックスと6月30日までの短期契約を結んだ。

今年2月1日のエクセルシオール戦で484日ぶりに実戦復帰。その後は順調に出場時間を伸ばしたが、3月22日のフェイエノールト戦で右太腿裏を負傷して英国遠征参加を辞退した。

森保監督は会見で冨安の状態について「コンディション的には問題ないと現地へ行ったスタッフが確認してくれている」と説明。3月のアヤックス―フェイエノールトで「素晴らしいプレーをしていた」と評価し、「W杯基準という意味では、ケガの問題もないし、コンディションも上がっている。（壮行試合の）アイスランド戦で、W杯に向けてインテンシティーの高い試合での準備もできながらコンディションを上げていけるということで選ばせてもらいました」と話した。