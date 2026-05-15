日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。JFAの宮本恒靖会長(49)、山本昌邦技術委員長(68)も登壇した。

会見の冒頭、宮本会長が「ワールドカップはその国のサッカーの総合力を求められる。日本も積み上げてきたものがある。最高の景色を合言葉に頂点を目指して臨んでいく」とあいさつした。

そのなかで昨今のアスリートへの誹謗中傷について言及し「許されるものではない。国を代表する選手たちを後押ししてほしいし、我々は選手たちを守っていく。そういった行為については毅然とした態度で対応していく」と異例の呼びかけをした。

北中米W杯日本代表

【GK】

早川 友基（鹿島＝27）

大迫 敬介（広島＝26）

鈴木 彩艶（パルマ＝23）

【DF】

長友 佑都（FC東京＝39）

谷口 彰悟（シントトロイデン＝34）

渡辺 剛（フェイエノールト＝29）

板倉 滉（アヤックス＝29）

伊藤 洋輝（Bミュンヘン＝27）

冨安 健洋（アヤックス＝27）

菅原 由勢（ブレーメン＝25）

瀬古 歩夢（ルアーブル＝25）

鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）

【MF/FW】

伊東 純也（ゲンク＝33）

遠藤 航（リバプール＝33）

鎌田 大地（クリスタルパレス＝29）

前田 大然（セルティック＝28）

小川 航基（NECナイメヘン＝28）

田中 碧（リーズ＝27）

上田 綺世（フェイエノールト＝27）

堂安 律（Eフランクフルト＝27）

佐野 海舟（マインツ＝25）

中村 敬斗（Sランス＝25）

鈴木 唯人（フライブルク＝24）

久保 建英（Rソシエダード＝24）

塩貝 健人（ウォルフスブルク＝21）

後藤 啓介（シントトロイデン＝20）