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　日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。JFAの宮本恒靖会長(49)、山本昌邦技術委員長(68)も登壇した。

　会見の冒頭、宮本会長が「ワールドカップはその国のサッカーの総合力を求められる。日本も積み上げてきたものがある。最高の景色を合言葉に頂点を目指して臨んでいく」とあいさつした。

　そのなかで昨今のアスリートへの誹謗中傷について言及し「許されるものではない。国を代表する選手たちを後押ししてほしいし、我々は選手たちを守っていく。そういった行為については毅然とした態度で対応していく」と異例の呼びかけをした。

北中米W杯日本代表

【GK】

早川　友基（鹿島＝27）

大迫　敬介（広島＝26）

鈴木　彩艶（パルマ＝23）

【DF】

長友　佑都（FC東京＝39）

谷口　彰悟（シントトロイデン＝34）

渡辺　　剛（フェイエノールト＝29）

板倉　　滉（アヤックス＝29）

伊藤　洋輝（Bミュンヘン＝27）

冨安　健洋（アヤックス＝27）

菅原　由勢（ブレーメン＝25）

瀬古　歩夢（ルアーブル＝25）

鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）

【MF/FW】

伊東　純也（ゲンク＝33）

遠藤　　航（リバプール＝33）

鎌田　大地（クリスタルパレス＝29）

前田　大然（セルティック＝28）

小川　航基（NECナイメヘン＝28）

田中　　碧（リーズ＝27）

上田　綺世（フェイエノールト＝27）

堂安　　律（Eフランクフルト＝27）

佐野　海舟（マインツ＝25）

中村　敬斗（Sランス＝25）

鈴木　唯人（フライブルク＝24）

久保　建英（Rソシエダード＝24）

塩貝　健人（ウォルフスブルク＝21）

後藤　啓介（シントトロイデン＝20）