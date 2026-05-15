中道、クラウドファンディング開始から約3時間半で目標額到達小川代表「国や社会のための投資と感じていただける使い方を」

中道改革連合の小川代表は15日の記者会見で、党として活動資金を補充するため開始したクラウドファンディングについて、支援に謝意を示した上で、「党再建、日本社会、国家の末永い繁栄、国民の安定した暮らしに貢献できるように、改めて全力を尽くしたいという決意を新たにしている」と強調した。

中道のクラウドファンディングは、一口1000円から寄付が可能で、当面の目標額は1000万円。1万円以上を寄付した場合は、小川代表と山本代表代行などのサインが入った写真入りメッセージカードが礼状とともに郵送される。

小川氏は会見の中で、「本日午前10時、クラウドファンディングの受付を開始した。今30分程度経過したところだが、200名を超える方々から200万円を超える支援をお預かりをしている」として、「深く敬意を表し、感謝を申し上げたい」と述べた。

集まった資金については、「党の再建にあてていく」として、総支部長の地域活動の支援、党中央としての広報体制の拡充などを挙げた。

そして、「衆院第一会派として、この国や社会の今と未来に貢献する訴求力のある政党に生まれ変わっていく必要がある。そこに用いさせていただく」と強調した。

小川氏は「最終的には党のためというより、国や社会のための投資であると協力くださった方々に感じていただける使い方をしていく」と語った。

なお、受付開始から約3時間半で、目標額の1000万円に到達した。