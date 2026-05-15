＜速報＞松坂大輔氏は2バーディ奪取 初日「81」でホールアウト
＜リョーマゴルフ 日高村オープン 初日◇15日◇グリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）◇シニアの部6807ヤード・パー72、女子の部6234ヤード・パー72＞女子プロと合同開催となるシニア新規大会の第1ラウンド。主催者推薦で特別出場している元メジャーリーガーの松坂大輔氏は、9オーバー「81」で初日を終えている。
【連続写真】これが“平成の怪物”のぶっ飛びスイング
スタートホールの1番はトリプルボギー。2番からは3連続ボギーを喫したが、5番で初バーディを奪取してギャラリーの大歓声を引き出した。7番でも2つめのバーディを奪うなど、飛距離を武器に要所で見せ場を作った。元読売巨人軍監督の原辰徳氏は、15ホールを消化して11オーバー・74位につけている。9アンダー・首位タイに山下和宏と平塚哲二。3打差3位に宮本勝昌、4打差4位には片山晋呉が続いている。女子の部では5アンダーの山口すず夏がトップ。江澤亜弥は4アンダー、成田美寿々は2オーバーでプレーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シニアの部 リーダーボード
〈連続写真〉65歳を超えているとは思えない！ 原辰徳氏のパワフルスイング
松坂大輔が初の男子ツアーで4バーディ奪取 スタート前に思わぬハプニングも？
ジャンボ尾崎死去による喪失感……日本ゴルフ界にスーパースターはもう生まれないのか？
松山英樹ら出場 全米プロのリーダーボード
【連続写真】これが“平成の怪物”のぶっ飛びスイング
スタートホールの1番はトリプルボギー。2番からは3連続ボギーを喫したが、5番で初バーディを奪取してギャラリーの大歓声を引き出した。7番でも2つめのバーディを奪うなど、飛距離を武器に要所で見せ場を作った。元読売巨人軍監督の原辰徳氏は、15ホールを消化して11オーバー・74位につけている。9アンダー・首位タイに山下和宏と平塚哲二。3打差3位に宮本勝昌、4打差4位には片山晋呉が続いている。女子の部では5アンダーの山口すず夏がトップ。江澤亜弥は4アンダー、成田美寿々は2オーバーでプレーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シニアの部 リーダーボード
〈連続写真〉65歳を超えているとは思えない！ 原辰徳氏のパワフルスイング
松坂大輔が初の男子ツアーで4バーディ奪取 スタート前に思わぬハプニングも？
ジャンボ尾崎死去による喪失感……日本ゴルフ界にスーパースターはもう生まれないのか？
松山英樹ら出場 全米プロのリーダーボード