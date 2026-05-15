◇ナ・リーグ ドジャース5−2ジャイアンツ（2026年5月14日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は14日（日本時間15日）、本拠でのジャイアンツ戦で先発メンバーから外れ、最後まで出番がなく今季初の完全休養となった。チームは連勝を飾り、首位を奪還した。

大谷はこの日、先発登板した前日に続き、2試合連続で打者としてはスタメンから外れた。ロバーツ監督が「体を少しリセットするために数日与えたい」として先発登板した前日、この日の試合と2試合“打者休養”を与えることを明言していた。

自身に代わって1番に入ったスミスが初回、キャリア初の先頭打者アーチを放つと、ベンチで立ち上がり笑みを浮かべながら拍手。試合中は青のブルゾンを着込み、山本由伸とニコニコ笑顔で談笑し、リラックスモードだった。

また、試合を中継したNHK BSが、山本が着用していたフードに飴数個をこっそり忍ばせる“イタズラ”をカメラで抜いた。誰が忍ばせたか“犯人”は大谷ではなくスミスだったが、隣にいた大谷はニヤリ。キム・ヘソンもイタズらに気づき笑っていた。

SNS上では「アメまみれのフード笑 大谷のせいで皆んなにイジられる山本由伸」「由伸は果たしてスミスのいたずらに気付いたのであろうか笑」「イタズラされる由伸くんが可愛すぎるんだが」と盛り上がっていた。