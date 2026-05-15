『SUMMER SONIC 2026』第9弾追加アーティスト WEST.、中島健人、Travis Japanらも参加
恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2026』（8月14・15・16日、千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園）の第9弾追加アーティスト、およびステージ割が発表された。
【画像】豪華！SUMMER SONIC 2026 TOKYO出演者一覧
MARINE東京／AIR大阪の両メインステージには、THE STROKES、L’Arc-en-Ciel、Adoをはじめ、世界的ロックバンドから日本を代表するトップアーティスト、新時代を象徴するアーティストまで、25周年にふさわしいラインナップが集結。MOUNTAINステージにはレジェンドから現行シーンの最前線を走るアーティストまでがそろい、SONICステージではインディー、エレクトロニック、オルタナティブなど多彩なサウンドが交差する空間を展開する。
東京PACIFIC、大阪MASSIVEには、アジアを含む世界で活躍するアーティストから国内シーン注目株までが集結。東京Spotifyステージでは次世代アーティストが出演し、新たな才能との出会いを演出する。さらに東京BEACHステージではラテンシーンや“EURODANCE PARADISE”など海辺ならではの企画を実施。大阪PAVILIONでは、1970年大阪万博の“黄金の顔”を象徴に、DJセットを中心としたセッションが繰り広げられる。
追加アーティストとして、8月14日の東京公演、15日の大阪公演にはWEST.、告五人 Accusefiveの出演が決定。WEST.は圧倒的なエンターテインメント性とグループとしての一体感で幅広い世代を魅了し、告五人 Accusefiveは台湾・宜蘭をルーツに持つ男女ツインボーカルバンドとしてアジア各地で支持を広げている。
8月15日の大阪公演にはFRUITS ZIPPERが出演。梅田サイファー、Daichi Yamamoto、Survive Said The Prophet、LET ME KNOWも名を連ねる。8月15日の東京公演、16日の大阪公演には、電気グルーヴ、中島健人、SIRUP、Kvi Babaが出演。東京公演にはGENERATIONS、大阪公演には木村カエラ、CLAN QUEEN、kiki vivi lily、MoMo、FULLHOUSE、さらにOddRe:の出演も追加された。
8月16日の東京公演、14日の大阪公演にはWANIMA、METALVERSE、Travis Japan、FLOWEROVLOVE、STARGLOWが登場。東京公演には、おいしくるメロンパン、きゃりーぱみゅぱみゅ、Night Tempoも出演する。大阪公演にはPompadollS、SB19、Hana Hope、XinU、カメレオン・ライム・ウーピーパイの出演も決定した。
チケット一般発売は5月30日にスタート。抽選特典付き先行予約は一般発売開始まで受け付ける。
【画像】豪華！SUMMER SONIC 2026 TOKYO出演者一覧
MARINE東京／AIR大阪の両メインステージには、THE STROKES、L’Arc-en-Ciel、Adoをはじめ、世界的ロックバンドから日本を代表するトップアーティスト、新時代を象徴するアーティストまで、25周年にふさわしいラインナップが集結。MOUNTAINステージにはレジェンドから現行シーンの最前線を走るアーティストまでがそろい、SONICステージではインディー、エレクトロニック、オルタナティブなど多彩なサウンドが交差する空間を展開する。
追加アーティストとして、8月14日の東京公演、15日の大阪公演にはWEST.、告五人 Accusefiveの出演が決定。WEST.は圧倒的なエンターテインメント性とグループとしての一体感で幅広い世代を魅了し、告五人 Accusefiveは台湾・宜蘭をルーツに持つ男女ツインボーカルバンドとしてアジア各地で支持を広げている。
8月15日の大阪公演にはFRUITS ZIPPERが出演。梅田サイファー、Daichi Yamamoto、Survive Said The Prophet、LET ME KNOWも名を連ねる。8月15日の東京公演、16日の大阪公演には、電気グルーヴ、中島健人、SIRUP、Kvi Babaが出演。東京公演にはGENERATIONS、大阪公演には木村カエラ、CLAN QUEEN、kiki vivi lily、MoMo、FULLHOUSE、さらにOddRe:の出演も追加された。
8月16日の東京公演、14日の大阪公演にはWANIMA、METALVERSE、Travis Japan、FLOWEROVLOVE、STARGLOWが登場。東京公演には、おいしくるメロンパン、きゃりーぱみゅぱみゅ、Night Tempoも出演する。大阪公演にはPompadollS、SB19、Hana Hope、XinU、カメレオン・ライム・ウーピーパイの出演も決定した。
チケット一般発売は5月30日にスタート。抽選特典付き先行予約は一般発売開始まで受け付ける。