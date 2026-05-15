日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。直前に負傷していた選手からMF遠藤航（31＝リバプール）、FW鈴木唯人（24フライブルク）がメンバー入り。その一方で、MF南野拓実（31＝モナコ）、MF三笘薫（28＝ブライトン）は落選と明暗が分かれた。

森保監督は負傷者の招集の基準について「至ってシンプルでメディカルの判断です」と説明。

「選出するかどうかは最終的に私が判断したが、プレーできるかどうかの見通しはプロフェッショナルであるドクターが診て、診断を下していることに従っている」と述べた。

遠藤航は2月11日のサンダーランド戦で左足首じん帯を断裂。人工じん帯を入れる手術を受けていた。

鈴木唯人は今月3日のウォルフスブルク戦で右肩付近を痛めて交代。右鎖骨骨折で手術を受けた。ドイツ紙キッカーは「W杯アウト」と報じていたが、“逆転切符”となった。

三笘薫は今月9日、ウルバーハンプトン戦で左太腿裏を負傷。複数の関係者によれば、肉離れで全治2カ月程度とみられることが判明していた。

南野拓実は昨年12月21日に行われたフランス杯・オセール戦で相手選手と接触して左膝を負傷。左膝前十字じん帯断裂と診断され手術を受けていた。