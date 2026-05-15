【速報】カメラグランプリ2026、大賞は「α7 V」「FE 50-150mm F2 GM」でソニーがダブル受賞
カメラ記者クラブは5月15日、「カメラグランプリ2026」の受賞結果を発表しました。栄えある2026年の大賞は、ソニーのフルサイズミラーレス「α7 V」（ILCE-7M5）に決定！ レンズ賞は、同じくソニーの大口径望遠ズームレンズ「FE 50-150mm F2 GM」（SEL50150GM）が受賞し、ソニーがダブル受賞となりました。
カメラグランプリ2026に選ばれた、ソニーのフルサイズミラーレス「α7 V」
カメラグランプリ2026のレンズ賞に選ばれた、ソニーの大口径望遠ズームレンズ「FE 50-150mm F2 GM」
かたや、一般のカメラ愛好者が投票した「あなたが選ぶベストカメラ賞」はキヤノンのフルサイズミラーレス「EOS R6 Mark III」が、「あなたが選ぶベストレンズ賞」には同じくキヤノンの大口径標準レンズ「RF45mm F1.2 STM」が選ばれるなど、ファン投票はキヤノンのダブル受賞となりました。
「あなたが選ぶ」に選ばれた、キヤノンのフルサイズミラーレス「EOS R6 Mark III」と大口径標準レンズ「RF45mm F1.2 STM」
カメラグランプリは、2025年4月1日〜2026年3月31日の1年間に発売されたカメラや交換レンズのなかから優れた製品を選ぶアワード。今回受賞したカメラや交換レンズは以下の通りです。
○「カメラグランプリ2026」の受賞製品
カメラグランプリの大賞とレンズ賞の上位5製品と獲得点数は以下の通りでした。
○「カメラグランプリ2026レンズ賞」ベスト5
磯修 いそおさむ 1996年、アマチュア無線雑誌で編集者としてのキャリアをスタートし、その後パソコン雑誌やWeb媒体の編集者としてデジタル分野の記事を担当。2018年からマイナビニュース・デジタル編集部に加入。専門分野はカメラ、アップル製品とエコシステム、スマートフォン、デジタル家電関連、PCキーボード。画像生成AIなどAIまわりの進化の速さに追いつくべく奮闘しつつ、自身でよい写真を撮影することも心がけている。ニガテな動画撮影は鋭意勉強中。猫が1匹います。 この著者の記事一覧はこちら
カメラグランプリ2026に選ばれた、ソニーのフルサイズミラーレス「α7 V」
かたや、一般のカメラ愛好者が投票した「あなたが選ぶベストカメラ賞」はキヤノンのフルサイズミラーレス「EOS R6 Mark III」が、「あなたが選ぶベストレンズ賞」には同じくキヤノンの大口径標準レンズ「RF45mm F1.2 STM」が選ばれるなど、ファン投票はキヤノンのダブル受賞となりました。
「あなたが選ぶ」に選ばれた、キヤノンのフルサイズミラーレス「EOS R6 Mark III」と大口径標準レンズ「RF45mm F1.2 STM」
カメラグランプリは、2025年4月1日〜2026年3月31日の1年間に発売されたカメラや交換レンズのなかから優れた製品を選ぶアワード。今回受賞したカメラや交換レンズは以下の通りです。
○「カメラグランプリ2026」の受賞製品
カメラグランプリの大賞とレンズ賞の上位5製品と獲得点数は以下の通りでした。
○「カメラグランプリ2026レンズ賞」ベスト5
磯修 いそおさむ 1996年、アマチュア無線雑誌で編集者としてのキャリアをスタートし、その後パソコン雑誌やWeb媒体の編集者としてデジタル分野の記事を担当。2018年からマイナビニュース・デジタル編集部に加入。専門分野はカメラ、アップル製品とエコシステム、スマートフォン、デジタル家電関連、PCキーボード。画像生成AIなどAIまわりの進化の速さに追いつくべく奮闘しつつ、自身でよい写真を撮影することも心がけている。ニガテな動画撮影は鋭意勉強中。猫が1匹います。 この著者の記事一覧はこちら