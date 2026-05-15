包むだけで楽ちん！春巻き副菜バリエ5選

「春巻き」と言えば、たけのこや春雨などを包んで揚げるのが定番。ですが、中身を作るのが意外と面倒ですよね。今回は、そんな方に朗報！冷蔵庫にある食材を詰めるだけでOKのレシピにフィーチャーしました。

▼大葉＆チーズ

三角になるようにカットした皮に、大葉とチーズをトッピング。左右を折りこみ、クルクル巻いて揚げます。大葉の爽やかさとトローリチーズのコラボがヤミツキ必至。



▼枝豆

パリパリとした皮と枝豆が好相性。子どもも大人も大好きな組み合わせで、味見が止まらなくなるほどのおいしさです。チーズを入れてもおいしいとのコメントが。



▼ウインナー＆チーズ

冷蔵庫にあるテッパンの材料が、あっと言う間に主役級のおかずに大変身！生焼けの心配がなく、冷めてもおいしいところも推しポイントです。お弁当にもピッタリ！



▼ハム＆チーズ

つくれぽ90件超えの超人気レシピ。ハムとチーズの塩気が食欲をソソり、エンドレスで食べられそう。コスパもいいので、月末で家計がピンチなんてときにも◎。



▼カニカマ＆チーズ

大葉がなければ海苔でも美味。カニカマとチーズが絶妙に絡み合った味わいは、白いご飯はもちろん、ビールやワインなどのお酒ともよく合います。







春巻きを食べたいけれど、中身を作る余裕がない。そんなときでも、調理不要の食材を使えば、簡単にできて楽ちん。気になったレシピから、さっそく試してみてください。(TEXT:森智子)