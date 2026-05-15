包むだけで楽ちん！春巻き副菜バリエ5選
「春巻き」と言えば、たけのこや春雨などを包んで揚げるのが定番。ですが、中身を作るのが意外と面倒ですよね。今回は、そんな方に朗報！冷蔵庫にある食材を詰めるだけでOKのレシピにフィーチャーしました。
▼大葉＆チーズ
三角になるようにカットした皮に、大葉とチーズをトッピング。左右を折りこみ、クルクル巻いて揚げます。大葉の爽やかさとトローリチーズのコラボがヤミツキ必至。
▼枝豆
パリパリとした皮と枝豆が好相性。子どもも大人も大好きな組み合わせで、味見が止まらなくなるほどのおいしさです。チーズを入れてもおいしいとのコメントが。
▼ウインナー＆チーズ
冷蔵庫にあるテッパンの材料が、あっと言う間に主役級のおかずに大変身！生焼けの心配がなく、冷めてもおいしいところも推しポイントです。お弁当にもピッタリ！
▼ハム＆チーズ
つくれぽ90件超えの超人気レシピ。ハムとチーズの塩気が食欲をソソり、エンドレスで食べられそう。コスパもいいので、月末で家計がピンチなんてときにも◎。
▼カニカマ＆チーズ
大葉がなければ海苔でも美味。カニカマとチーズが絶妙に絡み合った味わいは、白いご飯はもちろん、ビールやワインなどのお酒ともよく合います。
春巻きを食べたいけれど、中身を作る余裕がない。そんなときでも、調理不要の食材を使えば、簡単にできて楽ちん。気になったレシピから、さっそく試してみてください。(TEXT:森智子)