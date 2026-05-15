日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。負傷の影響でMF三笘薫(28＝ブライトン)、MF南野拓実(31＝モナコ)らが選出外となり、MF守田英正(31＝スポルティング)、GK谷晃生(25＝町田)らも外れた。

森保政権で最多出場、最多得点を誇る南野は、昨年12月21日に行われたフランス杯・オセール戦で相手選手と接触して左膝を負傷。左膝前十字じん帯断裂と診断され手術を受けていた。

三笘は今月9日、ウルバーハンプトン戦で左太腿裏を負傷。複数の関係者によれば、肉離れで全治2カ月程度とみられることが判明していた。

＜日本代表の主な落選組＞

▽GK 谷晃生(25＝町田)

▽DF 町田浩樹(28＝ホッフェンハイム)、安藤智哉(27＝ザンクトパウリ)、橋岡大樹(26＝ヘント)

▽MF 藤田譲瑠チマ(24＝ザンクトパウリ)、守田英正(31＝スポルティング)、佐藤龍之介(19＝FC東京)、佐野航大(22＝NEC)

▽FW 町野修斗(26＝ボルシアMG)