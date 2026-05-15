5月14日、日本バスケットボール協会は、今年行われる『FIBA U18アジアカップ2026』に向けたU18女子日本代表の第2次強化合宿メンバーを発表した。

今回発表されたメンバーは23名で、2025年12月にWリーグのデンソーアイリスにアーリーエントリーで加入した東口紅愛や、日本航空高校北海道でエースとした活躍した庵原有紗、京都精華学園高校3年の吉田ひかりらが選出。桜花学園高校からは、國武珂憐と水林夢翔、勝部璃子、竹内みやの4名が選ばれた。

第2次強化合宿は、5月18日より味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都北区）にて行われる。選出された23名一覧は以下の通り。

■U18女子日本代表第2次強化合宿メンバー



【選手】※23名



東口紅愛（G／173センチ／18歳／デンソーアイリス）



庵原有紗（F／182センチ／18歳）



山本弥音（G／171センチ／18歳／山梨学院大学1年）



浜口ゆず（F／175センチ／18歳／東京医療保健大学1年）



國武珂憐（F／173センチ／18歳／桜花学園高校3年）



水林夢翔（C／180センチ／18歳／桜花学園高校3年）



佐藤楓菜（F／173センチ／18歳／聖和学園高校3年）



原乙羽（F／175センチ／18歳／大阪薫英女学院高校3年）



姫路莉緒（F／172センチ／17歳／福井工業大学附属福井高校3年）



吉田ひかり（G／164センチ／17歳／京都精華学園高校3年）



松本璃音（G／163センチ／17歳／大阪薫英女学院高校3年）



嶋森羽奏（F／175センチ／17歳／聖和学園高校3年）



勝部璃子（C／182センチ／17歳／桜花学園高校3年）



大森伊月（F／174センチ／17歳／札幌山の手高校3年）



小池昌鈴（F／172センチ／17歳／福井工業大学附属福井高校3年）



坂田萌（F／172センチ／17歳／千葉経済大学附属高校3年）



中嶋とわ（G／167センチ／17歳／四日市メリノール学院高校3年）



竹内みや（G／163センチ／17歳／桜花学園高校3年）



細澤幸生（F／176センチ／17歳／大阪薫英女学院高校3年）



安藤玲（F／182センチ／17歳／鳥取城北高校3年）



清水天翔（C／183センチ／17歳／佼成学園女子高校3年）



石綿文（C／188センチ／16歳／京都精華学園高校2年）



大口莉央（C／184センチ／16歳／正智深谷高校2年）

【スタッフ】



チームリーダー：池端直樹（千葉経済大学附属高校）



ヘッドコーチ：鈴木良和（日本バスケットボール協会/株式会社ERUTLUC）



アシスタントコーチ：大上晴司（精華女子高校）



アシスタントコーチ：木林稚栄



サポートコーチ：福井崇人（名古屋経済大学高蔵高校）



サポートコーチ：雑賀勇太（県立松江商業高校）



アナライジングスタッフ：渡邊敬太（日本バスケットボール協会）



アナライジングスタッフ：保田延彦（日本バスケットボール協会）



スポーツパフォーマンスコーチ：佐藤晃一（日本バスケットボール協会）



アスレティックトレーナー：志村愛美（愛美鍼灸治療院）



アスレティックトレーナー：田中美樹子（田中MIKI鍼灸治療院）



チームマネージャー：築舘慶（トヨタ紡織株式会社）

【動画】次世代の女子日本代表エース…竹内みやに16の質問