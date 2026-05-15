　5月14日、日本バスケットボール協会は、今年行われる『FIBA U18アジアカップ2026』に向けたU18女子日本代表の第2次強化合宿メンバーを発表した。


　今回発表されたメンバーは23名で、2025年12月にWリーグのデンソーアイリスにアーリーエントリーで加入した東口紅愛や、日本航空高校北海道でエースとした活躍した庵原有紗、京都精華学園高校3年の吉田ひかりらが選出。桜花学園高校からは、國武珂憐と水林夢翔、勝部璃子、竹内みやの4名が選ばれた。


　第2次強化合宿は、5月18日より味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都北区）にて行われる。選出された23名一覧は以下の通り。


■U18女子日本代表第2次強化合宿メンバー

【選手】※23名

東口紅愛（G／173センチ／18歳／デンソーアイリス）

庵原有紗（F／182センチ／18歳）

山本弥音（G／171センチ／18歳／山梨学院大学1年）

浜口ゆず（F／175センチ／18歳／東京医療保健大学1年）

國武珂憐（F／173センチ／18歳／桜花学園高校3年）

水林夢翔（C／180センチ／18歳／桜花学園高校3年）

佐藤楓菜（F／173センチ／18歳／聖和学園高校3年）

原乙羽（F／175センチ／18歳／大阪薫英女学院高校3年）

姫路莉緒（F／172センチ／17歳／福井工業大学附属福井高校3年）

吉田ひかり（G／164センチ／17歳／京都精華学園高校3年）

松本璃音（G／163センチ／17歳／大阪薫英女学院高校3年）

嶋森羽奏（F／175センチ／17歳／聖和学園高校3年）

勝部璃子（C／182センチ／17歳／桜花学園高校3年）

大森伊月（F／174センチ／17歳／札幌山の手高校3年）

小池昌鈴（F／172センチ／17歳／福井工業大学附属福井高校3年）

坂田萌（F／172センチ／17歳／千葉経済大学附属高校3年）

中嶋とわ（G／167センチ／17歳／四日市メリノール学院高校3年）

竹内みや（G／163センチ／17歳／桜花学園高校3年）

細澤幸生（F／176センチ／17歳／大阪薫英女学院高校3年）

安藤玲（F／182センチ／17歳／鳥取城北高校3年）

清水天翔（C／183センチ／17歳／佼成学園女子高校3年）

石綿文（C／188センチ／16歳／京都精華学園高校2年）

大口莉央（C／184センチ／16歳／正智深谷高校2年）


【スタッフ】

チームリーダー：池端直樹（千葉経済大学附属高校）

ヘッドコーチ：鈴木良和（日本バスケットボール協会/株式会社ERUTLUC）

アシスタントコーチ：大上晴司（精華女子高校）

アシスタントコーチ：木林稚栄

サポートコーチ：福井崇人（名古屋経済大学高蔵高校）

サポートコーチ：雑賀勇太（県立松江商業高校）

アナライジングスタッフ：渡邊敬太（日本バスケットボール協会）

アナライジングスタッフ：保田延彦（日本バスケットボール協会）

スポーツパフォーマンスコーチ：佐藤晃一（日本バスケットボール協会）

アスレティックトレーナー：志村愛美（愛美鍼灸治療院）

アスレティックトレーナー：田中美樹子（田中MIKI鍼灸治療院）

チームマネージャー：築舘慶（トヨタ紡織株式会社）



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