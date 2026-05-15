FE名古屋がルーベン・ボイキンHCとの契約を発表…「結束を持ってチームは毎日努力し続けます」

5月14日、B1西地区に所属するファイティングイーグルス名古屋は、ルーベン・ボイキンヘッドコーチと2026－27シーズンの契約が決定したことを発表した。

ボイキンHCはアメリカ出身の40歳。2019－20シーズンから大阪エヴェッサのアシスタントコーチとして在籍し、今シーズンよりFE名古屋のスーパーバイザーコーチとして、試合の指揮を担当した。来シーズンはHCとして西地区13位に低迷したチームの立て直しに期待がかかる。

今回の発表に際して、ボイキンHCが寄せたコメントは以下のとおり。

「2026-27シーズンもFE名古屋で戦えることを、とてもありがたく、楽しみにしています。シーズンを通して支えてくださったファンの皆さん、クラブ関係者、選手、スタッフの皆さんに、心から感謝申し上げます。ファンの皆さんは毎試合、チームに大きなエナジーを送り続けてくれて、皆さんと築けたつながりを本当に大切に思っています。これからもFE名古屋の一員として、誇りとタフさ、そして結束を持って、チームは毎日努力し続けます。また皆さんと一緒に戦えることを楽しみにしています。Go Fighting Eagles!」

【動画】FE名古屋のレギュラーシーズン最終戦ハイライト