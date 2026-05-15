ネクソン<3659.T>は大幅続落。１４日取引終了後に発表した第１四半期（１～３月）連結決算は、売上高が１５２２億３４００万円（前年同期比３３．６％増）、営業利益が５８１億６３００万円（同３９．８％増）となった。昨年リリースした「ＡＲＣ Ｒａｉｄｅｒｓ（アークレイダース）」や既存ゲームのフランチャイズによる収益が貢献した。



あわせて上期（１～６月）の業績予想を開示し、売上高は２５９１億９０００万～２７１９億５００万円（前年同期比１１．３～１６．８％増）、営業利益は７４２億２２００万～８３５億７００万円（同６．４％減～５．３％増）とした。第１四半期が好調だっただけにやや期待外れとの見方もあるようで、失望売りを招く形となっている。



出所：MINKABU PRESS