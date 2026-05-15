ヨコレイ<2874.T>は後場急上昇し、１９９０年７月以来、約３５年１０カ月ぶりの高値をつけた。きょう午後１時ごろ、２６年９月期第２四半期累計（２５年１０月～２６年３月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の１１８０億円から１２５０億円（前期比０．４％減）、営業利益予想を４８億円から７０億円（同６５．２％増）に引き上げた。営業利益及び経常利益は９期ぶりに過去最高を更新する見通しとなっており、業況を好感した買いが集まっている。また、年間配当予想は３円増額し、中間１３円・期末１４円の合計２７円（前期２４円）とした。



３月中間期の業績などを踏まえた。冷蔵倉庫事業は入庫量、出庫量ともに順調に推移しているなか料金改定も進んだ。食品販売事業では低採算取引の見直しや在庫管理の徹底による在庫圧縮などにより利益率が大幅に向上。売上高が前回予想の５８０億円から６４２億２８００万円（前年同期比１．３％増）、営業利益が２４億５０００万円から４１億６００万円（同３５．０％増）に上振れして着地した。



出所：MINKABU PRESS