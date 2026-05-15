リベロ<9245.T>が後場動意づき、前日に比べて１０％超上昇する場面があった。同社はきょう正午ごろ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比９０．３％増の５億３５００万円となり、通期計画の１１億円に対する進捗率は４８．６％に達した。



売上高は同２３．８％増の１５億４４００万円で着地。法人企業向けサービス及び不動産会社向けサービスが、利用ユーザー数・単価ともに順調に成長した。なお、通期業績予想については従来計画を据え置いている。



また、４月の月次売上高（速報）が前年同月比４．５％増の５億６０００万円となったこともあわせて発表している。



出所：MINKABU PRESS