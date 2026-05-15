ＳＵＢＡＲＵが後場上げ幅急拡大、上限１１．２％の自社株買いを発表

ＳＵＢＡＲＵ<7270.T>が後場に上げ幅を急拡大している。同社は１５日午後１時、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、取得総数８０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１１．２％）、取得総額１５００億円を上限とする自社株買いの実施を発表した。更に、２７年３月期が増益となる見通しを示し、これらを材料視した買いが株価を押し上げた。



自社株の取得期間は５月１８日から来年３月１６日まで。来年３月２３日に取得した自社株全てを消却する。２７年３月期の売上高は前期比８．７％増の５兆２０００億円、最終利益は同４３．１％増の１３００億円となる見通し。今期の完成車販売台数は９４万台（前期は８９万６０００台）を計画する。想定為替レートは１ドル＝１５５円、１ユーロ＝１８０円に設定した。２６年３月期の売上高は前の期比２．１％増の４兆７８４９億６５００万円、最終利益は同７３．１％減の９０８億４２００万円だった。



出所：MINKABU PRESS