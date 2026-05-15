開催：2026.5.15

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 5 - 2 [ジャイアンツ]

MLBの試合が15日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとジャイアンツが対戦した。

ドジャースの先発投手はエメ・シーハン、対するジャイアンツの先発投手はランデン・ループで試合は開始した。

1回裏、1番 ウィル・スミス 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 1-0 SF

2回裏、8番 金慧成 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 2-0 SF

5回表、1番 李政厚 3球目を打ってレフトへのツーランランニングホームランでジャイアンツ得点 LAD 2-2 SF

6回裏、8番 アレックス・コール 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 4-2 SF、9番 ミゲル・ロハス 10球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 5-2 SF

試合は5対2でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのエメ・シーハンで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はジャイアンツのランデン・ループで、ここまで5勝4敗0S。ドジャースのスコットにセーブがつき、0勝1敗4Sとなっている。

ここまでドジャースは26勝18敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方ジャイアンツは18勝26敗で8.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-15 14:08:22 更新