米国を代表する企業家が中国経済に期待、対中協力強化に意欲

トランプ大統領が中国を公式訪問しています。今回の訪中には、科学技術、金融、航空、農業などの分野の10人以上の米国企業家が同行しました。これらの企業家は両国首脳の会談の成功は米中の経済貿易協力に新たな活力を注入したと述べ、中国でのビジネスを深め、対中協力を拡大し、両国の相互理解と協力強化に努めていくと表明しました。

NVIDIA（エヌビディア）のジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）は、「中国は世界で最も素晴らしい経済体の一つだ。イノベーションの成果が非常に強大であり、同時に人工知能（AI）分野でリードする主要国の一つでもある。中国は非常によくやっている」と表明しました。

アップルのティム・クックCEOは、中国市場は「非常に強靭（きょうじん）」との考えを示し、「中国国民がAIと新技術に非常に強い情熱を持っており、それを喜んで受け入れ、積極的に支持している。私は感動した」と述べました。

ゴールドマンサックスグループのデービッド・ソロモン会長兼CEOは、「中国は目標が明確であり、壮大なビジョンを掲げた『第15次五カ年計画』を策定した。この新たな五カ年計画の実施に伴い、中国は必ずや、さらに大きな発展を続け、より高い経済成長を実現すると考える」と表明しました。（提供/CGTN Japanese）