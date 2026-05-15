タレント今田耕司（60）が15日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。漫画愛を語った。

番組では「週末サクッと読める漫画特集」と題し、2巻で完結する作品を紹介。漫画好きの今田は「単行本ももちろん読みますけど。週刊で、まず月曜日が『ヤンマガ』『スピリッツ』、水曜日が『少年マガジン』。60歳で『少年マガジン』読んでるの俺だけやと思う。恋にときめいてますから」。続けて「木曜日が『ヤンジャン』『モーニング』。金曜日が隔週かな？『スペリオール』。5冊が1週間の」と定期購読する漫画雑誌について語った。

アシスタントの若林有子アナが「今の？」と冊数に驚くと、今田は「今読んでる。好きなの。マジで漫画ずっと読み続けてるよ」と回答。また「今田さん『（週刊少年）ジャンプ』は通りましたか？」と聞かれると、あきれた様子で「ハッ。ちょっと愚問過ぎる」と笑い飛ばした。

今田は「あのね、『Dr．スランプアラレちゃん』の連載第1回をちゃんと見てるんですから」と鳥山明氏の初連載作をリアルタイムで読んでいたと明かし、「『キン肉マン』のゆでたまご先生が素人で応募した、佳作かなんかの『キン肉マン』も見てますから」と。さらに「バカなことを！なめるんじゃないよ。鳥山明先生が出てきた時点で天才出てきたなって分かりましたから。画力で。何だこの画力は！っていう」と振り返り、「第1話の則巻千兵衛がアラレちゃんを作ってるカラーの。この時にとんでもない人が出てきたなと思って。やっぱりそのまま。当然『ドラゴンボール』の第1話も見てますし」と胸を張っていた。