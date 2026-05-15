【しまむら×スヌーピー新作】コスパ最強！お買い物バッグ＆便利ポーチを実物レビュー

2026年5月9日（土）、ファッションセンターしまむらから、みんな大好きPEANUTS（ピーナッツ）の新作グッズが発売されました！

（写真）【しまむら×スヌーピー新作】お買い物バッグ＆便利なポーチ

豊富なラインナップの中から、今回はショッピングバッグとポーチをピックアップ。それぞれのデザインやサイズ感、使い勝手などについて詳しくレビューします。

【しまむら×スヌーピー新作】実用的な2選を徹底レビュー！

2026年5月9日（土）に発売された、しまむら×PEANUTSの新作グッズをレビュー！

1：ショッピングバッグ（PEANUTS）

■商品情報

商品名：ショッピングバッグ（PEANUTS）

価格：649円（税込）

■種類・品番

・カーキ（品番：309-1738）

・アイボリー（品番：309-1737）

■素材・サイズ

素材：ポリエステル100%

サイズ：（約）縦41×横53cm

持ち手：（約）47cm

■お花モチーフが新鮮！大人っぽく持てるショッピングバッグ

今回の新作グッズは、お花がテーマ。フラワーワゴンを運転したり、フラワーショップの前にいたりと、いつもとは少し違う雰囲気のスヌーピーが楽しめるシリーズです。

スヌーピーグッズとしては少し珍しく、華やかさがありながらも大人っぽいかわいさが感じられるのが魅力。今回は、そんな世界観がよく映えるカーキを購入しました。

くすみ感のあるカーキカラーに華やかな総柄が映えて、持つだけで気分が上がるデザイン。普段の買い物にはもちろん、サブバッグとして持ち歩いても絵になるアイテムです。

■大容量で使い勝手も優秀

サイズは大きめで、収納力もかなり優秀。実際に試してみたところ、2Lのペットボトルが6本入るほどの大容量でした。

開口部には、スナップボタン付きのストラップを搭載。中身が見えにくく、荷物の飛び出し防止にもなるのが便利なポイントです。

マチのないタイプではあるものの、全体的にしっかり容量があるため、買い物で荷物が増えたときにも安心感があります。

持ち手は長めに設計されており、肩がけもラクラク。さらに、中央部分は二つ折りで縫われているため、手で持ったときにも握りやすいよう工夫されているのも◎。

内側にはポケット付きで、バッグ本体をコンパクトにたたんで収納できる仕様。ポケットのサイズは約縦15×横18cmで、持ち歩き用のエコバッグとしても使いやすいアイテムでした。

2：ポーチ（PEANUTS）

■商品情報

商品名：ポーチ（PEANUTS）

価格：1,089円（税込）

■種類・品番

・アイボリー（品番：304-4546）

・カーキ（品番：304-4547）

■素材・サイズ

素材：＜表地/表側＞合成皮革＜裏地/裏側＞ポリエステル

サイズ：（約）縦15×横21×マチ幅1cm

■総柄デザインがかわいすぎる！大人っぽく持てる高見えポーチ

ポーチはアイボリーを購入しました。

カーキはフラップ部分にスヌーピーのアートプリントを配したデザイン。一方、アイボリーは総柄になっており、ベージュのチェックをベースに、ハートやレター、お花、スヌーピーが散りばめられたデザインがとにかくかわいくて、一目惚れでした。

アイボリーにはベージュカラーのパイピングが施されており、細かな部分までしっかり凝った印象。甘さはありつつも落ち着いた色味でまとめられているので、大人でも持ちやすいのが魅力です。

素材は合成皮革で、高級感があるのもポイント。これが1,000円台で買えるとは、さすがしまむらさん…！

■多ポケット仕様が優秀！使い道いろいろの万能ポーチ

このポーチ最大の推しポイントは、なんといっても多ポケット仕様なところ。

ポケットの構成は以下の通りです。

・外側背面ポケット

・内側ファスナー付きメッシュポケット

・内側ファスナーポケット

・内側カードポケット×9

・内側ペンホルダー

中央にファスナーポケットがあることで仕切りの役割も果たしており、前後それぞれのスペースに分けて収納できるのが便利です。

カードポケットは、1つのポケットにカードが5枚ほど入るサイズ感。カードケースとして使うのもおすすめです。

パスポートやカード、紙幣、コイン、チケット類、ペンなどをまとめて収納できるので、海外旅行の際にも活躍してくれそう。

普段使いなら、ステーショナリーを入れたり、カードや通帳などの貴重品をまとめたり、お薬手帳や診察券を収納したりと、さまざまな使い方ができる優秀アイテムでした。

＊

今回のしまむら×PEANUTS新作グッズは、お花モチーフの華やかさと、スヌーピーらしいかわいさが絶妙にミックスされたシリーズでした。

しまむらの公式オンラインショップでは完売していますが、まだ購入できる店舗があります。（5月14日時点）

また、しまむら公式アプリでは、品番を入力するとお近くの店舗の在庫を検索することも可能です（ショッピングバッグ品番：309-1738／ポーチ品番：304-4546）。

しまむらでは店舗間での取り寄せにも対応しているので、近くの店舗で見つからない場合は店員さんに相談してみるのもおすすめ。 気になった方は、ぜひお近くのしまむら店舗でチェックしてみてくださいね！