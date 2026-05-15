タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が15日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・ゴルフウエア姿を公開した。

「お休みの日にゴルフ行ってきたよ お天気よくて気持ちよかった〜」とラウンドしてきたことを報告し、コースでのミニスカ・ゴルフウエア姿の写真をアップ。

「コース行くたびに『ちゃんと練習して上手くなろう！』って思うんだけど毎回その熱が落ち着いちゃうのがこちゃあるある」と明かし、「でも今回はまだやる気あるので！！まま練習行ってまずは人並みゴルファー目指します ぱぱとの2ショットも 朝早くからお迎えいつもありがとう」と“パパ”との後ろ姿の2ショットも投稿。

ハッシュタグで「ゴルフ」「golf」「休日の過ごし方」「家族時間」「朝活」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「可愛い過ぎるよぉ〜」「パパさんにしっかり教えて貰ってくださいね」「魅力満載 綺麗美人」「ウェア似合っていますね」「めっちゃかわいいですねー」「ドクロのバップリ パパ若いね」「ウェア姿可愛さカンストしてます」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。

自称「食いしん坊」で、テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」に出演した経験あり。