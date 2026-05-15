NewDays、海鮮丼＆駅弁が“おにぎり”に インパクト大＆ボリュームたっぷりの3品が登場
JR東日本クロスステーション リテールカンパニーが運営する「NewDays｣「NewDays KIOSK」は、オリジナル商品ブランド「ニュータス」の主力商品のひとつ、おにぎりの新商品を19日に発売する。
【写真】4種類の味が楽しめる！駅弁イメージの「えび千両ちらし風おにぎり」
「具すごッ！」をテーマに、見た目のインパクトとボリュームが際立つ「スゴおに」からは寿司を2品、さらに、新潟の人気駅弁「えび千両ちらし」をイメージした「駅弁風おにぎり」を1品発売。
「手巻きおにぎり」と「ニュータスプレミアムおにぎり」は、期間限定で宮城県産「みちのく寒流のり」を使用している。「みちのく寒流のり」は、豊かな磯の香りが感じられ、柔らかくて歯切れが良く、おにぎりとの相性抜群。
味付のりシリーズからは、韓国産のり使用「韓国風味付海苔」が登場。「海老醤油海苔」「わさび風味海苔」「味付海苔」に続く自信作としている。
また、新作おにぎりの発売を記念して、26日から6月1日までの期間、おにぎり2個同時購入で「お〜いお茶緑茶（600ミリリットル）」1本が無料でもらえるレシートクーポンキャンペーンを実施する。
■「具すごッ！」ニュータスおにぎり
「スゴおに 海鮮丼にぎりました」420円
海鮮丼をワンハンドで楽しめる、具材感たっぷりのスゴおに。酢飯にサーモン・まぐろ・とびこをトッピングし、錦糸たまごといくらをのせた満足感ある寿司おにぎり。
「スゴおに たっぷりサーモン寿司」390円
たっぷりサーモンを味わえるスゴおに。酢飯に漬けサーモン、サーモンハラス、サーモンたたきをトッピング。サーモン丼を手軽に楽しめる食べ応えのあるわさび風味の寿司おにぎり。
「新発田三新軒 えび千両ちらし風おにぎり」360円
新潟県で昭和30年創立・新発田三新軒の人気駅弁「えび千両ちらし」をイメージしたおにぎり。生姜入り酢飯に、うなぎ・こはだ・えび・いかをトッピングし、玉子シートで隠した。本家の駅弁同様に、4種類の具材が楽しめる駅弁風おにぎり。
■「海苔うまッ！」ニュータスおにぎり
「いくら本膳（R)醤油仕込みおにぎり」330円
大粒で上品な味わいのいくら醤油漬けをご飯でふっくら包んだ。海苔は、宮城県産みちのく寒流のりを使用。
「手巻紅しゃけおにぎり」218円
山漬製法で熟成し、香ばしく焼き上げた旨味たっぷりの紅しゃけおにぎり。
「手巻韓国風味付海苔 牛カルビおにぎり」215円
甘じょっぱいにんにく風味の焼肉のたれで味付けした牛カルビを韓国海苔風の味付け海苔で包んだ。
「手巻海老醤油海苔 海老マヨおにぎり」225円
ぷりぷりの海老をマヨネーズとあわせ、海老醤油海苔で巻いた手巻おにぎり。口どけ滑らかなマヨネーズと海老の旨味が楽しめる。
「手巻わさび風味海苔 鮭とろわさびおにぎり」225円
とろっとした食感のサーモンたたきに、刻みわさびを合わせた。
「手巻味付海苔 たまごかけご飯風おにぎり(燻製しょうゆ仕立て）」198円
ヨード卵・光を使用した、とろっとしたたまごソースにくん製しょうゆを混ぜ、味付け海苔で巻いた旨味溢れるたまごかけご飯風のおにぎり。くん製しょうゆのスモーキーな香りを感じられる。
※価格は全て税込
【写真】4種類の味が楽しめる！駅弁イメージの「えび千両ちらし風おにぎり」
「具すごッ！」をテーマに、見た目のインパクトとボリュームが際立つ「スゴおに」からは寿司を2品、さらに、新潟の人気駅弁「えび千両ちらし」をイメージした「駅弁風おにぎり」を1品発売。
味付のりシリーズからは、韓国産のり使用「韓国風味付海苔」が登場。「海老醤油海苔」「わさび風味海苔」「味付海苔」に続く自信作としている。
また、新作おにぎりの発売を記念して、26日から6月1日までの期間、おにぎり2個同時購入で「お〜いお茶緑茶（600ミリリットル）」1本が無料でもらえるレシートクーポンキャンペーンを実施する。
■「具すごッ！」ニュータスおにぎり
「スゴおに 海鮮丼にぎりました」420円
海鮮丼をワンハンドで楽しめる、具材感たっぷりのスゴおに。酢飯にサーモン・まぐろ・とびこをトッピングし、錦糸たまごといくらをのせた満足感ある寿司おにぎり。
「スゴおに たっぷりサーモン寿司」390円
たっぷりサーモンを味わえるスゴおに。酢飯に漬けサーモン、サーモンハラス、サーモンたたきをトッピング。サーモン丼を手軽に楽しめる食べ応えのあるわさび風味の寿司おにぎり。
「新発田三新軒 えび千両ちらし風おにぎり」360円
新潟県で昭和30年創立・新発田三新軒の人気駅弁「えび千両ちらし」をイメージしたおにぎり。生姜入り酢飯に、うなぎ・こはだ・えび・いかをトッピングし、玉子シートで隠した。本家の駅弁同様に、4種類の具材が楽しめる駅弁風おにぎり。
■「海苔うまッ！」ニュータスおにぎり
「いくら本膳（R)醤油仕込みおにぎり」330円
大粒で上品な味わいのいくら醤油漬けをご飯でふっくら包んだ。海苔は、宮城県産みちのく寒流のりを使用。
「手巻紅しゃけおにぎり」218円
山漬製法で熟成し、香ばしく焼き上げた旨味たっぷりの紅しゃけおにぎり。
「手巻韓国風味付海苔 牛カルビおにぎり」215円
甘じょっぱいにんにく風味の焼肉のたれで味付けした牛カルビを韓国海苔風の味付け海苔で包んだ。
「手巻海老醤油海苔 海老マヨおにぎり」225円
ぷりぷりの海老をマヨネーズとあわせ、海老醤油海苔で巻いた手巻おにぎり。口どけ滑らかなマヨネーズと海老の旨味が楽しめる。
「手巻わさび風味海苔 鮭とろわさびおにぎり」225円
とろっとした食感のサーモンたたきに、刻みわさびを合わせた。
「手巻味付海苔 たまごかけご飯風おにぎり(燻製しょうゆ仕立て）」198円
ヨード卵・光を使用した、とろっとしたたまごソースにくん製しょうゆを混ぜ、味付け海苔で巻いた旨味溢れるたまごかけご飯風のおにぎり。くん製しょうゆのスモーキーな香りを感じられる。
※価格は全て税込