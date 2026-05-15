JRFU（日本ラグビーフットボール協会）は、6月末からジョージアで開催されるU20世代の世界ナンバーワン決定戦、「ワールドラグビー ジュニアワールドチャンピオンシップ」に向けての強化の一環として、5月16日（土）から実施するU20日本代表のニュージーランド遠征に参加するU20日本代表メンバー28人（追加召集1人を含む）を発表しました。

今回の遠征は、5月16日（土）～31日（日）の16日間。ニュージーランド学生代表との2試合を含む3試合を戦って、個々のレベルアップ、さらにはチームとしての熟成を図ります。

注目のメンバーには、4月に行われた関西合宿に参加した選手を中心に、FW15人、BK13人の選手を選出。帝京大から最大の7人、明治大・筑波大から4人、そのほか関西学院大、慶応大、流経大、同志社大から複数の選手が選出されました。

4月に大学に入学したばかりの1年生の中からも、U19イングランド代表に歴史的な初勝利をあげた高校日本代表の面々から、須藤蒋一選手（明治大）、元橋夏海選手（帝京大）、杉山祐太朗選手（筑波大）、福田恒秀道選手（帝京大）、林宙選手（帝京大）、須田琥珀選手（法政大）の6人がメンバー入りを果たしています。

チームを率いる大久保直弥ヘッドコーチが、「海外でやれるかやれないか、そのためには経験が大事。（この遠征を通して）違った環境の中でも、平常心をもって助け合ってプレーできるように、（選手たちの）成長を促していきたい」と語ったU20日本代表。

アウェーの中、将来のジャパンへと期待を背負う選手たちが、NZU（ニュージーランド学生代表）を相手に、どんな成長した姿を見せてくれるのか、彼らの奮闘ぶりに注目です。

【U20日本代表 ニュージーランド遠征参加メンバー】

（ポジション、氏名、所属チーム）

ＰＲ１ 有賀啓悟（帝京大学）

ＰＲ１ 李星河（同志社大学） ＊

ＨＯ 河内晟歩（関西学院大学）

ＨＯ 三浦颯太（帝京大学）

ＰＲ３ 川越寛太（関西学院大学）

ＰＲ３ 佐々木大斗（明治大学）

ＰＲ３ 本山佳龍（静岡ブルーレヴズ）

ＬＯ 百武聖仁（明治大学）

ＬＯ 梁瀬将斗（関西学院大学）

ＬＯ 山崎太雅（慶應義塾大学）

ＦＬ 佐藤椋介（流通経済大学）

ＦＬ 西野誠一朗（慶應義塾大学）

ＦＬ 藤久保陸（帝京大学）

ＮＯ８ 須藤蒋一（明治大学）〇

ＮＯ８ 坪根章晃（帝京大学）

ＳＨ 奈良夏（流通経済大学）

ＳＨ 元橋直海（筑波大学）〇

ＳＯ 杉山祐太朗（筑波大学）〇

ＳＯ 丹羽雄丸（同志社大学）

ＣＴＢ 岩倉吏臣（山梨学院大学）

ＣＴＢ 福田恒秀道（帝京大学）〇

ＣＴＢ 林宙（帝京大学）〇

ＣＴＢ 吉田琉生（帝京大学）

ＷＴＢ 内田慎之甫（筑波大学）

ＷＴＢ 久住誓蓮（天理大学）

ＷＴＢ 深田衣咲（筑波大学）

ＦＢ 古賀龍人（明治大学）

ＦＢ 須田琥珀（法政大学）〇



〇＝1年生

＊＝追加召集選手

U20日本代表ニュージーランド遠征：5月16日（日）～31日（日）

主なスケジュール

5月20日（水）ホークスベイデベロップメントと強化試合

5月26日（火）ニュージーランド学生代表（NZU）と強化試合

5月30日（土）ニュージーランド学生代表（NZU）と強化試合