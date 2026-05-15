「ゾンビタバコ」と呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪に問われた元広島カープ・羽月隆太郎被告（２６）の初公判が１５日、広島地裁（井上寛基裁判官）で開かれた。羽月被告は起訴内容を認め、拘禁刑１年、執行猶予３年の判決が言い渡された。黒髪にマスク、深緑ネクタイ姿の同被告は、球団内の他選手も使用していたことをほのめかす供述も行ったという。公判終了後、弁護士らと法廷を出て、険しい表情のまま迎えの車に乗り込んだ。

起訴状によると２０２５年１２月１６日ごろ、医療以外の用途で若干量を自宅で使った疑い。同日に任意同行を受け尿検査でエトミデートの陽性反応が出た。

初公判の一般傍聴券は抽選で配布された。４６席の傍聴券に対し、５００人超が集結した。カープグッズを身につけて傍聴席に入る人の姿もあった。

◆羽月被告のこれまで

▼２０２５年１２月１６日 １１０番通報を受けた広島県警から任意同行を求められ、尿検査でエトミデートの陽性反応

▼２０２６年１月２７日 医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕

▼２８日 球団が「野球活動停止」の処分を決定。

▼２９日 広島地検に身柄送検

▼３０日 広島県警がマツダスタジアムと大野屋内総合練習場を家宅捜索

▼２月６日 エトミデート使用を認める趣旨の供述を始めたことが明らかに

▼１７日 広島地検が医薬品医療機器法違反の罪で起訴

▼１８日 広島市内の留置施設から保釈

▼２４日 球団が「契約解除」の処分を決定

◆エトミデートとは もともとは鎮静剤や麻酔導入薬などとして使用される、国内未承認の医薬品成分。本来の使用用途とは別に、電子たばこ向けに違法に使用されるケースが社会問題化し、昨年５月に厚生労働省が「指定薬物」として規制。使用すると手足がけいれんし、ゾンビのように見えることから「ゾンビたばこ」とも呼ばれる。

◆羽月 隆太郎（はつき・りゅうたろう）２０００年４月１９日、宮崎市生まれ。２６歳。鹿児島・神村学園高では２年夏に甲子園出場。１８年のドラフト７位で広島入り。１６８センチ、７３キロ。右投左打。通算２７７試合、打率２割４分３厘、１本塁打、３４打点、５１盗塁。