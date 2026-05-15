小1の子どもが「学童保育」に落ちた！ 民間だと“月3万円”で支払いがキツイのですが、6歳に「3時間の留守番」は“虐待”になりますか？ 仕事で早く帰るのは難しいです…

学童保育は民間が運営している施設もある

公立の学童保育に落ちてしまった際、まず検討するのは民間の学童保育なのではないでしょうか？

学童保育は公立だけでなく、民間の企業が運営している施設もあります。公立よりも長い時間預かり保育を実施していたり、自宅まで送迎してくれるサービスがあったり、美術や英語教育など体験に力を入れている施設もあるので、あえて公立ではなく民間の学童を選ぶ人もいるでしょう。

民間の学童保育はサービスが充実しているぶん、公立よりも月額料金が高くなる傾向があるのがデメリットです。



ファミサポや習いごとを使うのもおすすめ

自治体には、子育てを助け合うファミリー・サポート・センターという事業をおこなっている場合があり、数日であればファミサポを利用するのも1つです。1時間数百円と比較的安価な価格で、子どもを預かってもらえます。

ファミサポは子育てを援助してほしい人と子育てを助ける人をマッチングするサービスなので、援助会員がいなければ利用できないこともありますが、預かりだけでなく学校への送迎などもお願いできる場合があるのでおすすめです。

また、子どもに習いごとをさせて学童の代わりにするのも良いでしょう。親が働いている間に子どもが寂しい思いをせずに済むだけでなく、体験を通して子どもの力や興味を伸ばしてあげられるでしょう。



1人で留守番は何歳から？

子どもを1人で留守番させるのは何歳からなのかは、日本では法律などでは決められていません。そのため、小学1年生の子どもを1人で数時間留守番させたからといって、虐待と見なされる可能性は低いでしょう。

しかし、小学生とはいえ子ども1人で長時間の留守番をさせると、来客時の対応や火元の心配など大きなトラブルや事故に繋がる恐れがあります。

やむを得ず子ども1人で留守番させる場合は、お菓子や遊び道具を用意しておくなどの事前準備や、キッチンに近づいてはいけないなどのルールを子どもと一緒に決めておくことが大切です。

小学1年生の子どもが1人で留守番できるかどうかは、子どもの性格にもよるので、子どもの様子を見て判断してくださいね。



学年の途中で学童が空くこともある

公立の学童保育に入れなかった場合、さまざまな選択肢があります。公立より経済的に負担がかかることが多いですが民間の学童保育がありますし、ファミサポや学童代わりの習いごとを探してみるのもおすすめです。

学童保育は辞退や転校などの理由で学年の途中でも空くこともあるので、ほかの方法を探しながら待機するのも良いでしょう。子どもを1人で留守番させても良い年齢は、日本では法律で決められていないので、1人で留守番させたからといって虐待として問題になる可能性は低いでしょう。

しかし、小学1年生の子どもが1人で留守番をすると、思わぬトラブルや事故につながるおそれがあるので、やむを得ず留守番させる場合は、子どもとよく話し合い、ルールを決めておくことが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー