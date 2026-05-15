「AMD Radeon Software Adrenalin 26.5.2」公開。話題作『Forza Horizon 6』正式サポート
米AMDは5月15日（現地時間）、同社グラフィックス向けの最新ドライバとして「AMD Radeon Software Adrenalin 26.5.2」をリリースした。新作ゲームへの対応が行われている。
5月6日に公開された「26.5.1」に続き、新作ゲームへの対応を追加するアップデート。『Forza Horizon 6』『007 ファーストライト』を正式にサポートしている点が特徴で、対応する環境ではAMD FSR 4.1も利用できる。なおRadeon RX 9000シリーズ製品で『RoadCraft』『Satisfactory』をプレイした際の問題も修正されている。
John Greenway, played brilliantly by Lennie James, is a duty-bound and consummate professional who plays a pivital role in guiding James Bond on his journey to #EarnTheNumber.Pre-order now and get a free Deluxe Edition Upgrade.https://t.co/TYuWmcA0nA@RealLennieJames… pic.twitter.com/0jsEmcpI6f- 007 First Light (@007GameIOI) May 14, 2026
