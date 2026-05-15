「名探偵コナン」原作者・青山剛昌氏＆製作スタッフ、山崎和佳奈さんを追悼「とても悲しいです」【全文】
【モデルプレス＝2026/05/15】アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈さんが4月18日に亡くなっていたことがわかった。5月15日、所属事務所・青二プロダクションの公式サイトで発表され、TV・劇場版「名探偵コナン」製作スタッフや青山剛昌氏が追悼コメントを発表した。
【写真】「名探偵コナン」毛利蘭役の声優、2025年4月頃の姿
TV・劇場版「名探偵コナン」の公式サイトでは「毛利蘭役・山崎和佳奈さんご逝去のお知らせ」と題し、「このたび、『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します。『名探偵コナン』製作スタッフ一同、山崎和佳奈さんが作品に捧げてくださいました多大なるご尽力と、長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と追悼。原作者の青山剛昌氏は「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」とコメントを寄せた。
今後の毛利蘭役について公式サイトは「なお、今後の毛利蘭役につきましては、山崎和佳奈さんが大切に育ててこられたキャラクターへの敬意を胸に、岡村明美さんに引き続き務めていただきます。山崎和佳奈さんが作品に刻んでくださった功績と想いを、製作スタッフ一同、大切に受け継ぎ歩んでまいります」と説明した。
山崎さんは1965年3月21日生まれ、神奈川県出身。「名探偵コナン」毛利蘭のほか、「ひみつのアッコちゃん」加賀美あつこ（3代目アッコ）、「サンデー・ジャポン」（TBS系）ナレーションなどを担当。2026年2月より、病気療養中のため活動を休止。同年5月15日、所属事務所・青二プロダクションの公式サイトにて4月18日に亡くなっていたことが発表された。61歳だった。（modelpress編集部）
このたび、『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀
悼の意を表します。『名探偵コナン』製作スタッフ一同、山崎和佳奈さんが作品に捧げてくださいました多大なるご尽力と、長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます。なお、本件につきましては、所属事務所・株式会社青二プロダクションの発表の通りでございます。また、原作者・青山剛昌先生よりコメントをお預かりしておりますので、以下にご紹介いたします。
【原作者 青山剛昌先生】
当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです。
なお、今後の毛利蘭役につきましては、山崎和佳奈さんが大切に育ててこられたキャラクターへの敬意を胸に、岡村明美さんに引き続き務めていただきます。山崎和佳奈さんが作品に刻んでくださった功績と想いを、製作スタッフ一同、大切に受け継ぎ歩んでまいります。長きにわたり温かく見守ってくださいましたファンの皆さまにも、心より御礼申し上げます。改めまして、山崎和佳奈さんが安らかにお眠りくださいますよう、お祈り申し上げます。
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【写真】「名探偵コナン」毛利蘭役の声優、2025年4月頃の姿
◆TV・劇場版「名探偵コナン」製作スタッフ＆青山剛昌、追悼コメント
TV・劇場版「名探偵コナン」の公式サイトでは「毛利蘭役・山崎和佳奈さんご逝去のお知らせ」と題し、「このたび、『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します。『名探偵コナン』製作スタッフ一同、山崎和佳奈さんが作品に捧げてくださいました多大なるご尽力と、長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と追悼。原作者の青山剛昌氏は「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」とコメントを寄せた。
◆岡村明美、引き続き毛利蘭役務める
今後の毛利蘭役について公式サイトは「なお、今後の毛利蘭役につきましては、山崎和佳奈さんが大切に育ててこられたキャラクターへの敬意を胸に、岡村明美さんに引き続き務めていただきます。山崎和佳奈さんが作品に刻んでくださった功績と想いを、製作スタッフ一同、大切に受け継ぎ歩んでまいります」と説明した。
◆声優・山崎和佳奈さん死去
山崎さんは1965年3月21日生まれ、神奈川県出身。「名探偵コナン」毛利蘭のほか、「ひみつのアッコちゃん」加賀美あつこ（3代目アッコ）、「サンデー・ジャポン」（TBS系）ナレーションなどを担当。2026年2月より、病気療養中のため活動を休止。同年5月15日、所属事務所・青二プロダクションの公式サイトにて4月18日に亡くなっていたことが発表された。61歳だった。（modelpress編集部）
◆全文
このたび、『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀
悼の意を表します。『名探偵コナン』製作スタッフ一同、山崎和佳奈さんが作品に捧げてくださいました多大なるご尽力と、長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます。なお、本件につきましては、所属事務所・株式会社青二プロダクションの発表の通りでございます。また、原作者・青山剛昌先生よりコメントをお預かりしておりますので、以下にご紹介いたします。
【原作者 青山剛昌先生】
当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです。
なお、今後の毛利蘭役につきましては、山崎和佳奈さんが大切に育ててこられたキャラクターへの敬意を胸に、岡村明美さんに引き続き務めていただきます。山崎和佳奈さんが作品に刻んでくださった功績と想いを、製作スタッフ一同、大切に受け継ぎ歩んでまいります。長きにわたり温かく見守ってくださいましたファンの皆さまにも、心より御礼申し上げます。改めまして、山崎和佳奈さんが安らかにお眠りくださいますよう、お祈り申し上げます。
【Not Sponsored 記事】