１５日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２２９．０１ポイント（０．８７％）安の２６１６０．０３ポイントと３日ぶりに反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９８．６６ポイント（１．１１％）安の８７５９．９７ポイントと６日続落した。売買代金は１５１１億４９００万香港ドルに縮小している（１４日前場は１８１２億３１５０万香港ドル）。

好材料の出尽くし感が意識される流れ。米中首脳会談を巡っては、１４日午前に始まり、約２時間１５分、予定を４０分以上超過して初日を終了した。２日目の１５日も開催されるが、通商協議は初日で大方済んだもよう。貿易戦争休戦の維持や、両国間の通商拡大などで合意したと伝わっている。

そのほか、年内の米利上げ観測がくすぶっていることや、週明けに中国経済統計が集中して公表されることも気がかり材料となった。指数は徐々に下げ幅を広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医療サービス企業の阿里健康信息技術（アリババ・ヘルス：２４１／ＨＫ）が６．４％安、宅配サービスの京東物流（ＪＤロジスティクス：２６１８／ＨＫ）が５．４％安、創薬ベンチャーの信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が５．１％安と下げが目立った。アリババヘルスの通期決算は３５％増益と堅調で、上場来で初めての配当実施方針も示されたが、これを好感する買いはみられていない。

セクター別では、非鉄・産金が安い。新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が５．４％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が４．９％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が４．６％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が４．７％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が４．１％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が３．８％ずつ下落した。

医薬セクターもさえない。中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が３．２％安、百済神州（６１６０／ＨＫ）が３．０％安、石薬集団（１０９３／ＨＫ）が２．９％安、勁方医薬科技（上海）（２５９５／ＨＫ）が１．８％安で引けた。

半面、中国不動産セクターの一角は物色される。広州富力地産（２７７７／ＨＫ）が３．９％、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が１．９％、遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）が１．４％、雅居楽集団ＨＤ（３３８３／ＨＫ）が１．２％ずつ上昇した。

他の個別株動向では、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が４．１％高。１〜３月期に増収増益を達成し、売上高は過去最高を記録した。

本土マーケットは反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１２％高の４１８３．０６ポイントで取引を終了した。エネルギーが高い。自動車、公益、医薬、ハイテクなども買われた。半面、軍需産業は安い。金融、不動産、運輸、素材も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）